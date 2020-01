Tilman Trebs

Birkenwerder (MOZ) Ein mit Erdgas betriebener VW Caddy ist am Freitagvormittag in Birkenwerder in Brand geraten. Die Karl-Marx-Straße musste für den Feuerwehreinsatz vorübergehend gesperrt werden.

Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen 10.50 Uhr während der Fahrt ausgebrochen. Der Autofahrer habe danach gehalten und die Flammen im Motorraum mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle gebracht. Die Feuerwehr sperrte anschließend die Straße vorübergehend ab, um den Zustand des Gastanks zu überprüfen. Gegen 11.30 Uhr wurde die Karl-Marx-Straße wieder freigegeben.