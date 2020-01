Susan Hasse

Angermünde (MOZ) Zu einem vermeintlichen Brand in einem Wohnblock in der Templiner Straße wurde die Freiwillige Feuerwehr Angermünde am Donnerstagabend gerufen. Mit zwei Einsatzfahrzeugen rückten die Kameraden binnen weniger Minuten aus. In einem Wohnhaus ging seit fast einer Stunde der Rauchmelder, berichteten die Nachbarn und hatten schließlich die Feuerwehr gerufen.

Als die Feuerwehr in die Wohnung im 2. Obergeschoss kam, entdeckten sie allerdings nur eine qualmende Bratpfanne auf dem Herd. Der ältere Bewohner der Wohnung, der sehr schlecht hört und die laut piepsende Brandmeldeanlage nicht wahrnahm, hatte sie in der Küche vergessen.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr brachte die heiße, etwas verkohlte Pfanne ins Freie und lüftete die Wohnung. Dem Senior war glücklicherweise nichts passiert. Er wurde dennoch vorsorglich vom Notarzt im Krankenwagen mit ins Krankenhaus genommen. Die verkohlte Pfanne durfte auf der Wiese vor dem Haus auskühlen und die aufgeregte Nachbarschaft in der Templiner Straße wieder zur Ruhe kommen.