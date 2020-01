Dagmar Scheeffer

Premnitz Bei den voran gegangenen Qualifikationsrunden zur Bowling-Landesmeisterschaft im Mixed, die Anfang Januar in Eisenhüttenstadt ausgetragen wurden, haben sich vier Paare mit Premnitzer Beteiligung für den Finaltagqualifiziert, der am letzten Januarwochenende in Premnitz stattfand. Die Paarungen Carolin Herbig/Joachim Scheeffer (26.), Heike Lorenz/Jörg Hauser (28.) und Kerstin und Knut Hainig (52.) beendeten ihren Wettkampf nach der Vorrunde.

In der Zwischenrunde wurden am Vormittag fünf Spiele gemacht, nach denen die Paare auf denPlätzen 1 bis 6 im Finale antreten durften. Hier mussten sich Anja Slaby/Sandor Loevesz auf Platz 9 und Ramona Loevesz/Burkhardt Wojciechowski auf Platz 15 verabschieden. Philipp von Treskow mit seiner Ehefrau Anke vom BSRK 1883 und Frank Drevenstedt mit Partnerin Nancy Uhde (Schöneiche) schafften dagegen den Sprung ins Finale.

Im Finale galt der Modus Jeder gegen Jeden, für jeden Sieg gab es Bonuspunkte. Anke und Philipp von Treskow belegten zum Schluss Rang 3 und freuten sich über die Bronzemedaille. Frank Drevenstedt hielt mit seiner Mitspielerin den 4. Platz und durfte sich auch noch über eine Fahrkarte zur Deutschen Meisterschaft freuen, die vom 20. bis 27. Juno in Ludwigshafen stattfindet.

Das dominierende Paar dieser Meisterschaft waren Cindy Sommer (BSRK 1883) und Sandro Brandt (BC Strike 99), die in allen Runden tolle Ergebnisse spielten und auch im Finale alle Spiele gewinnen konnten.

Die Ergebnisse der Premnitzer Teilnehmer: Anja Slaby 1862/11, Sandor Lövesz 2078/11, Ramona Lövesz 1854/11, Burkhardt Wojciechowski 1943/18, Heike Lorenz 963/6, Carolin Herbig 921/6, Joachim Scheeffer 1105/6, Kerstin Hainig 766/6, Knut Hainig 1010/6, Frank Drevenstedt 3382/16 und Philipp von Treskow 3398/16.