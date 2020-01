HGA

Velten (MOZ) Polizeibeamte stellten am Freitagmorgengegen 2.20 Uhr an der Rosa-Luxemburg-Straße/Ecke Bahnstraße in Velteneinen Fahrradfahrer mit deutlichen Ausfallerscheinungen fest.

Eine Atemalkoholtest ergab bei dem 39-Jährigen einen Promillewert von 2,57. Die Beamten ließen Blut abnehmen und untersagten die Weiterfahrt.