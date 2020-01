Tilman Trebs

Oberhavel (OGA) Mit dem Abschied Großbritanniens verlieren in der Nacht zu Sonnabend die zurzeit 76 in Oberhavel lebenden Briten ihren Status als EU-Bürger. Zumindest bis zum Jahresende ändert sich für hier lebende Engländer, Schotten, Waliser und Nordiren aber nichts, erklärte die Kreisverwaltung auf Nachfrage.

Aufenthaltsrechtlich werden die Briten bis Ende 2020 so behandelt, "als handele es sich bei Großbritannien nach wie vor um einen Mitgliedsstaat der EU", sagte Kreissprecherin Constanze Gatzke. Nach Auskunft der Arbeitsagentur in Neuruppin ändere sich auch für britische Arbeitnehmer vorerst nichts.

Für die weitere Zukunft herrscht allerdings noch Ungewissheit. "Das Gesetzgebungsverfahren zum Aufenthalt britischer Staatsangehöriger über das Jahr hinaus ist noch nicht abgeschlossen", heißt es aus dem Landratsamt. Entsprechend groß ist die Nervosität. Constanze Gatzke berichtete von vielen Nachfragen Betroffener, die die Ausländerbehörde zurzeit erreichen. Der Fachdienst Migration werde deshalb in den kommenden zwei Wochen die Briten in Oberhavel per Post über den aktuellen Verfahrensstand informieren.

Etliche haben sich der Ungewissheit entledigt, indem sie einen deutschen Pass beantragt haben. Seit dem Brexit-Referendum im Jahr 2016 wurden im Landkreis Oberhavel 38 Briten eingebürgert, allein 21 von ihnen im vergangenen Jahr.