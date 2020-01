MOZ

Neuenhagen (MOZ) Am frühen Freitagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei in die Vogelsdorfer Straße in Neuenhagen gerufen. Auf dem Gelände einer dort gelegenen Baumschule waren zwei Container in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt. Feuerwehrleute löschten die Flammen.Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland, wie es zu dem Brand hatte kommen können.