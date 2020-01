BRAWO

Brandenburg an der Havel Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in ein Haus in der Brandenburger Neustadt ein, das derzeit renoviert wird. Die Räume wurden nach wertintensiven Gegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden Elektrogeräte entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.