Beeskow Doppeltes Pech für ein Reh und zwei Autofahrer.

Auf der B 168 zwischen Zeust und Beeskow ist am Freitagmorgen das Tier erst von einem Toyota Yaris erfasst worden und dabei auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Dort wurde es von einem Nissan Primastar überrollt. Das Reh verendete noch an Ort und Stelle. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2600 Euro.