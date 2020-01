MOZ

Seelow (MOZ) Nach einer Einbruchserie ermittelt die Polizei in Seelow. Sie wurde am Donnerstag zu mehreren Fällen gerufen. In der Ernst-Thälmann-Straße waren Diebe in zwei Garagen eingedrungen. Sie nahmen zwei Fahrräder und Alu-Sommerreifen mit. Der Gesamtschaden wird auf 1200 Eurogeschätzt.

Auch aus dem Weidenweg wurden Einbrüche gemeldet. Dort waren acht Kellerverschläge aufgebrochen worden. Nach ersten Erkenntnissen verschwanden ein Fahrrad, ein Kompressor sowie Angeln samt Zubehör, Werkzeuge, Computertechnik und Inlineskater. Der Schaden summiert sich auf eine Höhe von rund 3700 Euro.

Am Rathaus drangen Einbrecher in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses ein. Sie nahmen sich vier Verschläge vor und griffen sich eine Bohrmaschine und eine Autobatterie. Die Kriminalpolizei der Inspektion Märkisch-Oderland bittet Zeugen, sich unter der Telefon 03341 3300 zu tun.