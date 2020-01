MOZ

Kieselwitz (MOZ) Als Bundespolizisten in der Nacht zum Donnerstag, gegen 4.15 Uhr, im Bereich Spree-Neiße einen – wie sie vermuteten gestohlenen – Traktor zur Kontrolle anhalten wollten, fuhr der Fahrer mitten auf die Fahrbahn und versperrte den Beamten den Weg. Als er seine Ausweglosigkeit erkannte, setzte der Mann seine Flucht über ein Feld neben der Fahrbahn fort. Weil die Polizisten ihm dorthin nicht folgen konnten, kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, dessen Besatzung die Traktor nicht mehr erspähen konnte. Landespolizisten aus Spree-Neiße fanden den verlassenen Traktor wenige Stunden später an einem Waldrand bei Grano. Wie sich herausstellte, stammte der John Deere aus einem Landwirtschaftsbetrieb in Kieselwitz. Der abgewendete Schaden wird auf 40 000 Euro geschätzt.