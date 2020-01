Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Auf ihrer Sitzung im Oktober des vergangenen Jahres hatten die Stadtverordneten die Verleihung der Ehrenmedaille der Stadt Brandenburg an der Havel an Dr. Lieselotte Martius - neben Ana Finta und Wolfgang Brust - als "Persönlichkeiten, die sich insbesondere auf politischem, wissenschaftlichem, wirtschaftlichem, sozialem, kulturellem, sportlichem oder humanitärem Gebiet Verdienste erworben haben, die geeignet sind, das Ansehen der Stadt zu mehren, das Wohl ihrer Einwohner oder die Entwicklung der Stadt zu fördern" einstimmig beschlossen. In der Begründung hieß es seinerzeit: "Dr. Lieselotte Martius ist Mitbegründerin des Unabhängigen Bürgervereins Plaue und war langjährige Ortsvorsteherin bzw. Ortsbürgermeisterin von Plaue. Sie hatte dieses wichtige Amt vom 31.08.1994 bis zum Ende der vergangenen Wahlperiode inne. Damit übte sie diese ehrenamtliche Funktion so lange aus, wie keine andere Person in den restlichen Ortsteilen der Stadt Brandenburg an der Havel", heißt es in der Begründung zu Dr. Lieselotte Martius. Als Ortsvorsteherin leistete sie in den letzten 25 Jahren einen großen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung Plaues in allen Bereichen des öffentlichen Lebens - so in der Stadtentwicklung, im Kultur- und Vereinsleben und im Denkmalschutz. "Mit Engagement und Augenmaß, Freude und Temperament, Kompromissfreudigkeit und Kompromisslosigkeit hat sie für Plaue und seine Bewohnerinnen und Bewohner gekämpft. Dafür genießt sie - auch parteiübergreifend - große Achtung weit über Plaue hinaus", heißt es weiter. "Als langjähriges Mitglied der SVV fühle sie sich zudem auch für die Belange der gesamten Stadt mitverantwortlich. Für ihr beispielgebendes Engagement soll ihr nun mit der Ehrenmedaille Danke gesagt werden." Am Mittwoch nun bekam Dr. Lieselotte Martius die Auszeichnung von Oberbürgermeister Steffen Scheller überreicht.