Lindow Eine 26-Jährige hat am späten Donnerstagabend in Lindow für jede Menge Aufregung gesorgt. Die Frau rief gegen 23.15 Uhr die Beamten an und teilte ihnen mit, dass sie sich in der Nähe des Wutzsees im Wald verlaufen habe und vollkommen orientierungslos sei.

Nach rund zwei Stunden wurde die Frau schließlich nahe Strubensee gefunden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,94 Promille. Weil die 26-Jährige inzwischen umgeknickt war, wurde sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auf dem Weg dorthin begleiteten sie Polizisten.