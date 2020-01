OGA

Oranienburg (MOZ) Rund 2 200 Kinder werden in diesem Jahr in Oberhavel eingeschult – 100 mehr als im vergangenen Jahr. Doch bevor die Schulanfänger im August in ihre Klassen gehen, müssen sie eine Einschulungsuntersuchung absolvieren, teilt der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Gesundheitsamtes mit.

Mitte Januar wurde mit den Untersuchungen begonnen. Die Schuleingangsuntersuchung ist nach dem Brandenburgischen Schulgesetz für alle Kinder, die bis zum 30. September 2019 sechs Jahre alt werden, verbindlich vorgeschrieben. Auch jüngere Kinder, die auf Antrag der Eltern vorzeitig eingeschult werden sollen, müssen sie durchlaufen.

Team ist unterbesetzt

Wie in den vergangenen Jahren ist der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst unterbesetzt. Derzeit sind nur vier von fünf Teams im Einsatz. Sie werden bei der Terminvereinbarung verschiedene Dringlichkeitsschwerpunkte berücksichtigen. So beginnen die Kinderärzte mit Schulanfängern, die 2019 zurückgestellt wurden oder die möglicherweise eine besondere Unterstützung im Schulalltag benötigen, damit Hilfsmaßnahmen rechtzeitig geplant werden können.

Nach den Untersuchungen der regulären Schulanfänger werden abschließend Kinder untersucht, die vorzeitig in die Schule aufgenommen werden sollen. Die Untersuchungen sollen bis zirka Ende Mai 2020 abgeschlossen sein. "Die Schuleingangsuntersuchungen werden im Südkreis in diesem Jahr vermehrt im Gesundheitsamt stattfinden, um einen rechtzeitigen Abschluss gewährleisten zu können", so Amtsarzt Christian Schulze.