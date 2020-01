Thorsten Pifan

Schwedt Heute könnten die Weichen für die Zukunft des real-Marktes in Schwedt gestellt werden. Denn die Metro-Gruppe als real-Mutter hatte Ende Januar mehrfach als Termin für einen Verkauf seiner Märkte ins Gespräch gebracht. Exklusive Verkaufsverhandlungen führen die Düsseldorfer seit einigen Wochen mit dem Frankfurter Immobilieninvestor X+Bricks und der SCP Group. Die Unsicherheit in den Märkten vor Ort ist groß, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Thomas Bittner auf Anfrage.

Schwierig ist die Situation, weil keine Informationen durchsickern, wohin die Reise gehen soll. X+Bricks arbeitet dem Vernehmen nach eng mit Kaufland zusammen. Branchenexperten vermuten, dass der Immobilieninvestor die Märkte nicht selbst weiter betreiben möchte, sondern an Kaufinteressenten weiter reicht. Womöglich werde nur ein Rumpf von einigen Filialen bei dem Konsortium bleiben.

Die Namen der Interessenten sind kein Geheimnis. Neben der Schwarz-Gruppe mit Kaufland und Lidl stehen die Kölner Rewe-Gruppe und der Einzelhandelsriese Edeka bereit, um sich Filetstücke von real einzuverleiben. Aufgrund dieser Gemengelage sei es schwierig, für einzelne Standorte Prognosen aufzustellen, sagt Andreas Splanemann, Verdi-Sprecher in Berlin-Brandenburg. Denn die Einzelhändler verfolgten eigene Interessen – unabhängig davon, ob eine Filiale gute Zukunftsaussichten hat.

Mehrfach Termine verstrichen

Ob es mit dem heutigen Freitag tatsächlich mehr Klarheit gibt, dazu wollte sich Bittner nicht äußern. Es habe in der Vergangenheit schon mehrfach Termine gegeben. Ein weiterer möglicher Termin, bei dem es mehr Klarheit geben könne, sei der 14. Februar wenn die Metro-Hauptversammlung stattfindet. Bittner sagte: "Die Verunsicherung dauert schon über Monate. Die Kollegen vor Ort erwarten Klarheit über Perspektiven und Arbeitsplätze sowie Arbeitsbedingungen."

Bittner verweist auf die zähen Verhandlungen mit einem Konsortium um den Investor Redos. Diese waren im Dezember überraschend beendet worden. Stattdessen gingen die Gespräche mit X+Bricks in eine neue Runde, nachdem das Interesse der Metro an einem Abschluss mit dem Immobilieninvestor nicht besonders groß war.

Fest steht, dass derzeit keine Liste mit Standorten kursiert, die möglicherweise geschlossen werden sollen. An Spekulationen über die Zukunft der real-Filiale im Schwedter Oder-Center oder andere der 16 real-Standorte in Berlin und Brandenburg möchte sich Bittner nicht beteiligen. Das sagt er ganz deutlich. In der Region geht es um 1600 Arbeitsplätze.

Er bekennt sich aber dazu, den Kolleginnen und Kollegen in den Filialen zur Seite zu stehen, wenn eine Entscheidung gefallen ist. Egal, wohin die Reise dann geht.