Jürgen Liebezeit

Schildow (MOZ) Der Schildower Hort "Kinderland" platzt aus allen Nähten. Und trotzdem hat die Einrichtung einen guten Ruf in der Elternschaft und bei den Kindern. Das versicherte Leiterin Simone Gerigk, die am Mittwochabend die Mitglieder des Sozialausschusses durch die Einrichtung führte. Besonders beeindruckt waren die Politiker vom Snoezelraum. In dem Zimmer gibt es eine bunte Beleuchtung, Entspannungsmusik und sogar ein Wasserbett.

Weil der Altbau mit seinen zehn Räumen zu klein für die 340 Kinder ist, werden neun Klassenräume der Europa-Grundschule mit genutzt. Dort werden die Dritt- bis Sechstklässler betreut. Im Kinderland arbeiten 17 Erzieherinnen und zwei Erzieher. Im Altbau sind die Erst- und Zweitklässler untergebracht. "Wir arbeiten hier nach einem offenen Konzept. Das heißt aber nicht, dass jedes Kind machen darf, was es will. Es gibt klare Regeln", erläuterte Simone Gerigk den Lokalpolitikern. "Wir kommen gut klar", versicherte die Hortleiterin. Dennoch würde sie sich auf den Anbau sehr freuen. "Das entspannt unsere Situation und die der Schule erheblich", sagte sie bei der Führung.

Die Gemeinde will das Kinderland im nächsten Jahr erweitern. Das Investitionsvolumen beträgt nach Angaben von Kämmerin Kerstin Bonk 5,8 Millionen Euro. Derzeit wird die Erweiterung, für die der Parkplatz am Bürgerhaus überbaut wird, geplant.