Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Mit einem neuen Design werden seit Mitte Dezember die Besucher der Homepage der Verwaltung in Birkenwerder begrüßt. "Es ist nicht alles neu, aber doch anders", fasst Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) das aus seiner Sicht gelungene Ergebnis zusammen. Die Seite lasse sich jetzt einfacher bedienen, "fast intuitiv", sagte der Rathauschef bei der Vorstellung der Neuerungen.

Drei Hauptinhalte

"Wir haben die Inhalte nicht verändert, sondern neu sortiert und strukturiert", sagt Dana Thyen, die im Rathaus den Internetauftritt betreut. Durch eine einfachere Gliederung und eine benutzerfreundliche Gestaltung könne sich der Anwender gut zurechtfinden und schnell finden, was er suche, so Thyen. Es gibt jetzt nur noch drei Hauptinhalte: Rathaus, Leben in Birkenwerder sowie Tourismus und Kultur. Die Seite wirke deshalb nicht mehr so überfrachtet, sondern aufgeräumt, findet die "Web-Masterin".

Neu auf der Homepage zu finden sind die Videos, die zum vergangenen Birkenfest von Einwohnern zum Ort produziert wurden. Neu bestückt wurde der Internetauftritt mit aktuellen Fotos aus der Gemeinde.

Hintergrund der Neugestaltung ist, dass sich die Gemeinde im Rahmen des Ortsmarketings besser darstellen möchte. Es gibt sogar einen Extra-Bereich für die Besucher, die Lust auf Birkenwerder machen soll.

Optimiert fürs Handy

Die Homepage wurde auch für alle Endgeräte optimiert. Sie ist jetzt auch gut auf dem Handy zu nutzen. Verbessert wurden weitere die Suchfunktionen.

Geplante ist für einige Inhalte auch die barrierefreie Gestaltung. Das heißt, die Texte auf den Seiten sind in einfacher Sprache geschrieben.

Die Neugestaltung, an der die Oranienburger Agentur "Finish - für Marke und Design" ein Jahr gearbeitet hat, hat fast 22 000 Euro gekostet.