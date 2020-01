Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Ein Brand in einem Wohnhaus an der Stauffenbergstraße, bei dem am 14. Dezember 2018 eine Wohnung völlig zerstört und weitere leichte Schäden davontrugen, hat nun gerichtliche Folgen.

Die Mieterin der Wohnung muss sich wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten. Schon am Tag des Brandes ging die Feuerwehr davon aus, dass das Feuer von einem auf dem Balkon stehenden Grablicht ausgelöst worden sei. Die Ermittlungen haben ergeben, dass das Grablicht dafür eingesetzt wurde, in einem auf dem Balkon stehenden Gewächshaus selbiges zu beheizen. Der Prozess beginnt am 20. Februar um 9.30 Uhr am Oranienburger Amtsgericht.