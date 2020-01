Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Entscheidung, wie grundlegend sich die Neuruppiner Karl-Marx-Straße vom Bahnhof Rheinsberger Tor bis zum Fontaneplatz verändern soll, trifft sich nicht leichtfertig. Das haben auch die Mitglieder des Neuruppiner Bauausschusses am Donnerstagabend gemerkt. Am Ende gab es gar keine Abstimmung zu diesem Thema. Der Grund: Erst einmal sollen die Neuruppiner einbezogen werden.

Die Pläne, die die Verwaltung und ein Gutachter vorstellten, werden das Aussehen der Neuruppiner Innenstadt grundlegend verändern. Unter dem Namen "Umweltverbundtrasse" ist geplant, Fahrradfahrern, Fußgängern und dem öffentlichen Personennahverkehr mehr Platz einzuräumen. Im Zuge dessen soll auch der Bahnhofsvorplatz am Rheinsberger Tor umgestaltet werden: Dorthin könnte der Busbahnhof wandern. Die Parkplätze sollen an die Ernst-Toller-Straße verschoben werden.

Die Stadt gerät bei dem Projekt etwas unter Druck, weil sie selbst vorher gehörig Druck gemacht hat: gegenüber dem Landesbetrieb Straßenwesen, der die L 167 von der Gerhart-Hauptmann-Straße bis nach Radensleben ab 2022 erneuern wird. Wann der Teil der Strecke in Neuruppin an der Reihe ist, steht laut Baudezernent Arne Krohn nicht fest. Doch die Neuruppiner Planung für die Karl-Marx-Straße – und speziell fürs Rheinsberger Tor und die Kreuzung mit der Steinstraße – müsse vorliegen, damit der Landesbetrieb diese berücksichtigen kann, so Krohn. Bis zum Sommer muss daher ein politisches Votum her, wie die Umgestaltung vonstatten gehen soll.

Doch laut Verwaltung bleibt noch mehr als genug Zeit, um die Neuruppiner in die Entscheidung einzubeziehen. Ein entsprechender Antrag dazu kam am Donnerstagabend von Siegfried Pieper (SPD). Arne Krohn will sich nun mit dem Landesbetrieb abstimmen, um den Neuruppinern vielleicht eine Runde bieten zu können, bei der beide Vorhaben vorgestellt werden.