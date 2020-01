Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Auf eine weite Umfahrung müssen sich Autofahrer in der kommenden Woche von Eberswalde Richtung Biesenthal auf der L200 einstellen. Der Bahnübergang in Melchow wird gebaut. Damit ist der Durchgangsverkehr zwischen Biesenthal und Eberswalde nicht auf direktem Wege möglich.

Von Montag an bis zum 8. Februar wird der Bahnübergang in der Eberswalder Straße komplett gesperrt. Der Grund dafür sind Instandsetzungsarbeiten des Landesbetriebs Straßenwesen, der die überaus holprige Überfahrung in Angriff nimmt. Die ausgewiesene Umleitungsstrecke führt von Eberswalde aus über die B 167 und die B 168 Richtung Trampe und Heckelberg weiter auf die L 29 in Richtung Grüntal und nach Biesenthal. Von dort führt die Strecke wieder auf die L 200 nach Melchow. In der anderen Richtung verläuft die Umleitung über die gleiche Strecke, nur umgekehrt.

Verkehrsteilnehmer müssen viel Zeit mitbringen, oder sie kennen Abkürzungen. Für die gewöhnlich zehn Kilometer von Melchow nach Eberswalde sind dann fast 30 Kilometer Fahrtweg zu erbringen.

Zu Einschränkungen kommt es indes auch auf der Linie des RE3, allerdings im Bereich Bernau-Berlin-Südkreuz. In der Nacht zu Dienstag und zu Freitag müssen Fahrgäste auf die S-Bahn umsteigen. Der Anschluss Richtung Eberswalde und Angermünde kann dann erst in Bernau erfolgen, heißt es von der Bahn AG. Ab 1. März kommt es wieder zu einer Totalsperrung und vielen Ausfällen, weil bis zum 3. Dezember am Biesdorfer Kreuz Richtung Berlin-Hohenschönhausen gearbeitet wird.