Bredereiche (MOZ) Was für ein sympathischer Gegensatz. Altehrwürdig und urgemütlich sind die Räumlichkeiten, die Wirtin hinterm Tresen sprüht dagegen vor jugendlichem Elan.

Bettina Kornetzky, mittlerweile im 57. Lebensjahr, ist zwar nicht die Chefin. Mit wachen Augen und viel Sinn für Humor führt sie hinterm Tresen aber das Regiment in der Gaststätte Herm, dem traditionsreichen Ersten Haus in dem früheren Schifferdorf Bredereiche.

Hoch sind die Räume, für die Region gewaltige Ausmaße hat der Saal. Der Gastraum erinnert an die sprichwörtliche Gemütlichkeit von dörflichen Schankstuben, nach deren Vorbild einst Mitropa-Gaststätten gebaut wurden. Moderner Schnickschnack ist fehl am Platze. Mit Recht erinnert jeder Quadratzentimeter daran, die Gaststätte Herm wurde vergangenes Jahr 100 Jahre alt.

Bettina Kornetzky ist eine von vier Geschwistern, die mit der Geschichte der Gaststätte Herm eng verbunden sind. Christian Herm ist nicht nur ein gelernter und versierter Koch. Seit 23 Jahren hat er als Inhaber des Etablissements die Zügel fest in der Hand. Mutter Leni, immerhin Jahrgang 1930, unterstützt die Geschwister gleichsam im Hintergrund, damit der Laden verlässlich Kurs hält. Nebenan erfreut Undine Bandikow sämtliche Leckermäuler aus nah und fern nicht nur im Sommer. Sie führt eine wahrhaft klassische Eisdiele mit traditionellem Ambiente wie aus einem 50erJahre-Film. Bruder Markus Herm hat einen anderen Lebensweg eingeschlagen.

Von wegen Goldene Zwanziger

Gern kramt Bettina in diesen Tagen - während des verregneten Winters und erfahrungsgemäß ausbleibender Kundschaft - in alten Fotos. Sie müssen nicht schwarz-weiß sein. Vor allem von der Jubiläumsparty im vergangenen Jahr gebe es schöne Aufnahmen, sagt sie. Großer Bahnhof war angesagt. Immerhin war der festlich geschmückte Saal rappelvoll. An den langen Tischreihen drängten sich die Gäste. Unter ihnen Ortsvorsteher Gregor Klos und der Fürstenberger Bürgermeister Robert Philipp, die beide herzliche Glückwünsche übermittelten.

"Sacki" Manfred Radimersky oblag es, für den kulturellen Rahmen zu sorgen an diesem 1. Mai 2019, berichtet Bettina Kornetzky. Sacki sei ein Glücksfall für die Veranstaltung gewesen. Für jeden Geschmack habe man etwas bieten können, nachdem Leni Herm die Gäste vom Rollstuhl aus herzlich begrüßte und mit allen auf die nächsten hundert Jahre anstieß. Die Korken knallten, der Sekt floss in Strömen, anschließend sorgten Drummer "Sacki" und seine Band No limit, gekrönt von Sängerin Carmen, für schwungvolle Stunden. Mit ihrer Sangeskunst brillierten die "Havellerchen", die bekannte Lieder anstimmten. Maro Albrecht, immerhin erst sieben Jahre alt, spielte auf seiner Gitarre etwas vor. Sabine führte mit ihrer Gruppe einen vollendeten Zumba-Tanz auf, bevor No Limit mit Schlagern zum Tanz aufforderte.

Moment mal: Das Wichtigste war, dass Undine in einer Ansprache die wechselvolle Geschichte Revue passieren ließ. Auch wenn junge Leute damit oft nichts anfangen können, denn Gaststätten haben heutzutage in der Beliebigkeit medialer Sättigung nicht mehr den Stellenwert auf den Dörfern wie vor 100 Jahren. Damals waren Schankstuben und die Dorfkirche das gesellschaftliche Zentrum der Gemeinde.

Das Haus war wie leergefegt

Am 1. Mai 1919, als die Familie Herm die Kneipe öffnete, feierte man den ersten Arbeiterkampftag nach dem verheerenden Weltkrieg. Für jedermann eine schwere Zeit auch in den angeblich "Goldenen Zwanzigern". Bredereiche widerstand der Lethargie und Depression. Ein Turnverein scharte die sportbegeisterten Männer um sich. Bei Willy Herm wurde regelmäßig der Turnerball gefeiert, angeführt von einem auch überregional bedeutendem Sportler, Bruno Lange, einem Meister an den Ringen. Die Formel lautete damals: Je härter die Zeiten, desto mehr bestand der Wunsch nach "gesellschaftlichem Zusammensein". Heute ist es quasi umgekehrt.

Die Schiffer feierten jährlich drei Tage am Stück bei Herm. Während des Zweiten Weltkrieges waren Tanzabende verboten, Kino erlaubt. Willy Herm wurde bis 1947 in dem Lager Fünfeichen inhaftiert. Lieschen, seine Frau hatte die Kneipe weitergeführt. Einer Enteignung entging man dank Polizeihelfer Adolf Fielitz und Bürgermeister Ludwig Curnik, der Russisch perfekt beherrschte. Als Rotarmisten, die sich bei Herm einquartiert hatten, ihre Bleibe aufgaben, war das Haus wie leergefegt. Alles wurde mitgenommen. "Es gab weder Tisch noch Stuhl, geschweige denn ein Bett", so Bettina. Selbst der Tresen musste dran glauben. Tischler und Schwiegersohn Werner Marlow sowie Tischler Erwin Kemnitz bauten neues Mobiliar. 1949 wurde das erste Kappenfest nach der Kriegskatastrophe gefeiert, Sängerbälle wurden wieder ausgerichtet. Die Musik machte immerhin ein Teil des Berliner Rias-Tanzorchesters (Rias: Rundfunk im amerikanischen Sektor). Sowohl das Volkseigene Gut Blumenow als auch die Forst feierten regelmäßig bei Herm.

Heute unvorstellbar: Ausschließlich Live-Musik wurde geboten. So von den Kapellen Mai aus Zehdenick und Grundmann aus Burgwall. Selbst in Bredereiche gab es eine Band. Karl Gerstendörfer bediente das Schlagzeug. Und dann die Sensation: Die weltbekannte Artisten-Familie Traber gab Gastspiele im Saal bei Herm und zelebrierte atemberaubende Kunststücke am Hochseil. Dr. Lothar Hoff und Günter Haucke organisierten Karnevals-Partys. 1957 übernahmen Ursula und Konrad Foge, der Schwiegersohn, die Gaststätte. 1978 starb er. Rudi und Leni Herm wurden die Chefs der Kneipe schließlich 1980, 1997 dann Christian.