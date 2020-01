Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Jetzt hängt alles von der Kommunalaufsicht ab. Der Antrag der Initiative für einen Bürgerentscheid zum genossenschaftlichen Wohnungsbau in Birkenwerder hat das notwendige Quorum erreicht. Das hat die Gemeindevertretung auf einer Sondersitzung am Donnerstagabend bestätigt. Die Aufsichtsbehörde prüft nun die Zulässigkeit des Antrags.

Sollten keine Fehler gefunden werden, muss innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe des Prüfergebnisses ein Bürgerentscheid durchgeführt werden. Einzige Ausnahme: Die Gemeindevertretung von Birkenwerder schließt sich dem Antrag an. Doch danach sieht es derzeit nicht aus.

Die Initiative um Stefan Wiesjahn und Marina Zeidler hatte am 17. Januar mehrere Listen mit 1 106 Unterzeichnern abgegeben. Wahlleiterin Jana Weiß hat alle Unterlagen gewissenhaft auf Korrektheit geprüft. Sie wertete 887 Stimmen als gültig. Notwendig wären 677 Unterzeichner gewesen.219 waren ungültig. So hatten 32 Unterzeichner ungültige Angaben gemacht, bei 123 waren die Angaben unvollständig. 32 unterzeichneten den Antrag mehr als einmal. Und 13-mal war der Eintrag unleserlich.

Für Unmut sorgte Peter Kleffmann (IOB), der um Einsicht in die geprüften Listen bat. Dieses Recht steht ihm zu. Er hatte gehört, dass es zu nachträglichen Eintragungen von Hausnummer oder Straßennamen gekommen sei. Dieser Verdacht konnte aber nur vereinzelt erhärtet werden. Möglicherweise wurde aber auch nur der Kuli getauscht. Auswirkungen auf die Gültigkeit hatte die Kleffmann-Prüfung nicht.

Ziel des Bürgerantrages ist es, einen Beschluss vom Juni 2018, der vergangenes Jahr geändert wurde, in seiner ursprünglichen Form umzusetzen. Demnach sollen zwei Grundstücke am Alten Krugsteig und an der Erich-Mühsam-Straße durch eine Genossenschaft mit Wohnungen zu moderaten Mieten bebaut werden. Die Grundstücke werden verkauft. Genau dagegen wehrt sich eine Mehrheit der Gemeindevertreter. Sie sprechen sich gegen einen Verkauf der Areale aus, nicht aber gegen eine Genossenschaft als Investor. Jeder, der Interesse hat, dort zu investieren, kann sich bewerben. Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet. Die Grundstücke sollen in Erbbaupacht oder einem ähnlichen Konstrukt vergeben werden. Es soll ein dauerhaftes Belegungsrecht für die Gemeinde geben und eine vollständige Barrierefreiheit. Für sozialverträgliche Mieten sollen Fördermittel genutzt werden.

Das Genossenschaftsmodell sieht vor, dass die Gemeinde für 50 Prozent der Wohnungen die ersten drei Jahre die Mieter benennen darf. Zudem sollen mindestens fünf Wohneinheiten maximal acht Euro Miete pro Quadratmeter kosten. Für mindestens 15 weitere Wohnungen sind neun Euro pro Quadratmeter vorgeshen. Diese Mietpreisbindung gilt fünf Jahre.