Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Die Liebenwalder Grundschüler dürfen sich auf beste Unterrichtsbedingungen freuen. Die Sanierung des ehemaligen Oberschulgebäudes ist abgeschlossen. Der Umzug wird vorbereitet.

Die Mitglieder des Liebenwalder Sozialausschusses sind vom neu gestalteten Schulgebäude für die Grundschule "Am Weinberg" begeistert. Donnerstagabend hatten sie im Rahmen der Sitzung die Gelegenheit, sich in den frisch sanierten und neu gestalteten Räumen umzusehen. "Jetzt kann ich verstehen, warum meine Tochter gefragt hat, ob sie die sechste Klasse noch einmal wiederholen kann", erzählte Cindy Klawitter, die für die Linke im Ausschuss mitarbeitet, in der Runde und wurde mit einem Lachen bedacht. Kein Wunder also, dass die Kommunalpolitiker mit Lob nicht sparten, wie toll die Sanierung erfolgt sei, vor allem aber, welche guten Lernbedingungen die Grundschüler in dem Gebäude vorfinden.

Informationen zum Bauablauf

Bauamtsleiter Hardy Henke, der die Arbeiten zu koordinieren hat, berichtete während des Rundgangs vom Verlauf der Arbeiten und den Schwierigkeiten, die dabei zu überwinden waren. Immerhin liegen die Anforderungen hoch, die an eine moderne Bildungseinrichtung gestellt werden. Andererseits ist das Gebäude ein Denkmal der Zweckbauten, die in der DDR in den 1970er-Jahren errichtet wurden. Das Besondere daran ist der kompakte Bau, dessen Zentrum das eigentlichen Schulgebeäude mit seinen Unterrichtsräumen ist. An beiden Seiten schließen in einem rechten Winkel so genannte Verbinder an, die als Zugang zur Turnhalle und zur Aula fungieren.

Die Forderungen von Denkmalschutz und Bildungsanspruch zusammenzuführen, das hat Henke geschafft. Die Schule bietet Pädagogen und Schülern beste Lehr- und Lernbedingungen. Die Tische können so gestellt werden, wie es für den Unterricht am besten passt. Es gibt Garderoben und Ablagefächer, in denen die Kinder ihrer Schulsachen deponieren können. Dass es keine Fächer für die Schulmappen gibt, ist dem Bestand des Hauses geschuldet. "Wir konnten nicht einfach alle Wände ein- und rausreißen und neu wieder aufbauen", so die Erklärung von Henke. Eine Lösung gibt es dennoch. Auf dem Flur, der genügend Platz bietet, werden Rollcontainer stehen, in denen die Mappen untergebracht werden können.

Sicherheit gewährleistet

Eine andere Vorgabe des Denkmalschutzes war, dass die alten Eingänge inklusive Treppen und Türen erhalten bleiben. Also wurden die Treppen nachgebaut und die Türen restauriert und mit Sicherheitstechnik so ergänzt, dass diese dennoch nicht als moderner Fremdkörper zu erkennen ist. Immerhin dürfen Fremde nicht einfach ins Gebäude gelangen. Deshalb können die Türen von außen nicht geöffnet werden. Von innen schon, damit im Gefahrenfall Fluchtmöglichkeiten gegeben sind. Für Besucher gibt es eine Klingel. Im Sekretariat befindet sich eine Gegensprechanlage mit Monitor, von der aus die Eingangstür geöffnet werden kann.

Dass das Schulgebäude und alle Räume darin barrierefrei zu erreichen sind, versteht sich von selbst. Um das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes weitestgehend zu erhalten, blieben auf Anraten des Denkmalschutzes an der Frontseite der Zehdenicker Straße die Treppen erhalten. Auf der Hofseite wurde die Treppe mit einer Rampe ergänzt, ins Gebäude wurde ein Lift eingebaut.

An die früheren Zeiten erinnern noch die Kugellampen auf den Fluren. Auch sie sind eine Vorgabe des Denkmalschutzes. Der Sicherheit wegen bestehen sie jedoch nicht aus Glas, sondern aus Kunststoff. Entlang der Flure gibt es Nischen mit Sitzgelegenheiten, in denen die Kinder Wartezeiten überbrücken können.

Restauriert wurden das große Wandbild im hofseitigen Treppenhaus sowie die Schmuckbilder im Foyer des Haupteinganges. Selbst die Büste von Werner Seelenbinder soll auf dem alten Sockel wieder zu neuen Ehren kommen. "Sie wird gerade gesäubert", so Henke.

Entstanden ist ein komplett neues Gebäude, nur in den alten Gebäudestrukturen. Weil eben alles neu ist, soll der Umzug der Grundschule auch nicht ad hoc, sondern klassenweise erfolgen. "Wir wollen damit sicherstellen, dass sich sowohl Lehrer als auch Schüler im neuen Gebäude zurechtfinden und der erste Schultag nicht im allgemeinen Chaos endet", erklärt Henke die Überlegungen der Verwaltung. Deshalb werden zuerst die Pädagogen informiert, wo sich die Unterrichts- und Sanitärraume befinden und welche Fluchtwege im Gefahrenfall zu benutzen sind. Danach sind die Lehrer an der Reihe, mit ihren Klassen das Gebäude zu erkunden und die Sachen aus den alten in die neuen Klassenräume zu bringen. Henke rechnet damit, dass der etappenweise Umzug in gut zwei Wochen geschafft ist.

Ein Mangel, mit dem Lehrer und Schüler vorerst noch leben müssen, das sind die Bauarbeiten an den Außenanlagen. Das war so aber auch geplant.

Entlang der Zehdenicker Straße soll das Erscheinungsbild des Gebäudes inklusive der Außenanlegen möglichst wenig verändert werde. Der Innenbereich wird dagegen als Schulhof dienen. Es wird Sitzgelegenheiten und Grünbereiche geben. Allerdings muss ein Teil der Fläche gepflastert werden, damit diese im Gefahrenfall von der Feuerwehr für die Aufstellung der Fahrzeuge genutzt werden kann. Im Laufe des Sommers sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

Ein Problem stellen die Bauarbeiten nicht dar, denn hinter dem jetzt genutzten Schulgebäude wurden Sport- und Spielflächen angelegt, die weiter zur Verfügung stehen.

Nach dem Umzug der Schulklassen wird das jetzige Grundschulgebäude umgebaut. Die Planungen dafür laufen bereits. In der unteren Etage soll der Hort unterkommen und der Jugendclub im Obergeschoss Räume als neues Domizil erhalten.