Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Als erster Landkreis in Brandenburg hatte sich Oberhavel im vergangenen Jahr mit dem Land zur vertraglichen Abstufung von 76 Kilometer Landesstraßen zu Kreisstraßen geeinigt. Insgesamt zahlt das Land dem Landkreis Oberhavel für dieses Vorhaben gestaffelt bis zum Jahr 2033 einen Zuschuss von 14,4 Millionen Euro – zuzüglich jährlicher Preisanpassungen als Ausgleich für die Übernahme der Straßen. Der Kreistag Oberhavel hat dem Vorhaben im März 2019 zugestimmt.

Spürbare Verbesserung

Durch die Übernahme soll sich der Zustand des Straßennetzes in Oberhavel mittelfristig für alle Verkehrsteilnehmer spürbar verbessern. Zum aktuellen Stand: Am 4. November haben der Landkreis und der Landesbetrieb Straßenwesen die Umstufung der L 172 (Teerofen-Germendorf-Velten) und L 214 (Fürstenberg/Havel bis Neuhof) zu Kreisstraßen zum 1. Mai 2020 vertraglich vereinbart. Zeitgleich wird die K 6517 (zwischen L 172 und BAB 111; Autobahnzubringer zwischen Hennigsdorf und Velten) zur Landesstraße (siehe Hintergrund). "Die Vergabe für die Planerleistungen läuft derzeit", heißt es dazu aus der Kreisverwaltung. Immer zum 1. Mai werden in den kommenden Jahren weitere Vereinbarungen zur Übernahme der noch ausstehenden Straßen beschlossen.

Der Zustand des Landesstraßennetzes hat sich im Landkreis Oberhavel in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr verschlechtert (wir berichteten). Im nachrangigen, sogenannten Grünen Netz wurde seitens des Landes nicht mehr investiert. Es besteht ein Sanierungsbedarf bei vielen Ortsdurchfahrten und einigen freien Strecken im Landkreis. "Durch die Rahmenvereinbarung kann der Investitionsstau nun zügig abgebaut werden", sagte Landrat Ludger Weskamp (SPD).

Gemeinsames Ziel des Landes und des Landkreises ist es, durch eine Pauschalierung der Ansprüche den Abstufungsprozess im Landkreis zu beschleunigen, den Verwaltungsaufwand zu verringern und damit ein für beide Seiten – Land und Landkreis – wirtschaftliches Verfahren zu entwickeln.

Für die Umstufungen sollen (jeweils zum 1. Mai) Vereinbarungen unterzeichnet werden, erst dann wechselt die Baulastträgerschaft der jeweiligen Straßen. Der Landkreis sagt zu, die abgestuften Straßen zu sanieren, beziehungsweise Erhaltungsmaßnahmen durchzuführen.

Für den Übergang der Straßenbaulast und entstehenden Sanierungskosten zahlt das Land Brandenburg hierfür – gestaffelt über 13 Jahre – 14,45 Millionen Euro mit jährlichen Preisanpassungen an den Kreis. Im Gegenzug informiert der Landkreis das Land jährlich über geplante und bereits durchgeführte Sanierungsmaßnahmen.