Volkmar Ernst

Nassenheide (MOZ) Maja, die Tochter von Nadja und Stefan Hänsel, gehört zu den Kindern, die in der Natur- und Bewegungskita im ehemaligen Kindergästehaus der Gesellschaft für Familien- und Jugendhilfe Berlin betreut werden. Maja gefällt es in der Einrichtung, und deshalb wollen ihre Eltern die gerade einige Wochen alten Zwillinge Laura und Luka dort ebenso anmelden. Eine Entscheidung, über die sich Dr. Monika Zantke, Geschäftsführerin der Gesellschaft, freut. Denn die Kita ist am 1. Januar gerade erst an den Start gegangen. Derzeit werden 18 Kinder betreut, in der Perspektive sollen es bis zu 60 sein.

Freitag hatte die Geschäftsführerin Eltern und Kinder, die Mitarbeiter (die sich sowohl um die Kinder als auch Gäste kümmerten), Vertreter des Löwenberger Landes sowie der verschiedenen Baufirmen zu einer Dankeschönveranstaltung eingeladen. "Ich kann mich noch gut an die skeptischen Blicke der Bauleute erinnern, als ich im Mai 2019 sagte, dass wir das Gästehaus in drei Monaten zu einer Kita umbauen wollen", begrüßte Monika Zantke die Gäste. "Aber ich war optimistisch, und es hat geklappt, wenn auch mit Verspätung. Deshalb möchte ich allen danken, die fleißig Hand angelegt haben, auch den Mitarbeiter des Gästehauses, die Angst um ihre Arbeitsplätze hatten, und ebenso den Erziehern, die wir eingestellt haben und die vorübergehend in Berlin gearbeitet haben." Ein weiterer Dank ging an die Gemeinde für die Unterstützung, vor allem aber an die Eltern, die bereit gewesen seien, der Kita mit der Anmeldung ihrer Kinder einen Vertrauensvorschuss zu geben. "Wir werden alles tun, um dieses Vertrauen zu rechtfertigen."

Die Dankesrede ergänzte Bernd-Christian Schneck, Bürgermeister des Löwenberger Landes, mit einem Dank an die Geschäftsführerin. "Wenn Sie nicht an das Projekt geglaubt hätten und so hartnäckig gewesen wären, gäbe es diese Kita nicht."