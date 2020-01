Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Dank der Hilfe einiger engagierter Leute geht es nun doch weiter mit der Open Stage in der Elsterklause in Falkensee, wie wie Initiator Uwe Abel mitteilte. Nach der kleinen Winterpause geht es am 6. Februar ab 19 Uhr mit einem neuen Team an den Start. Michael O‘Connor Kelly und Michael Benz kümmern sich jetzt um die Technik. Zusätzlich wurde ein neues Schlagzeug angeschafft. Also beste Voraussetzungen für einen gelungenen musikalischen Abend. Musiker jeder Stilrichtung sind zur Open Stage willkommen. Eine Anmeldung wäre von Vorteil. Es ist aber sicherlich auch möglich, spontan aufzutreten. Das Team freut sich auf neue bzw. bekannte Talente und viele musikinteressierte Gäste, die in gemütlicher Atmosphäre Livemusik genießen wollen. Auch weitere Termine stehen schon fest: 5. März, 2. April, 7. Mai und der 4. Juni. Weitere Termine sollen folgen. Interessierte Musiker wenden sich an Uwe Abel via E-Mail ufalke64@gmx.de oder unter 0176/43724226.