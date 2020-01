Jürgen Rammelt

Rheinsberg Künstler Tony Torrilhon ist tief unglücklich. Die hölzerne Giraffe, die er vor seinem Haus an der Schlossstraße aufgestellt hat, muss weg. Der Kupferstecher und Holzbildhauer, der mit seinen Figuren der Stadt bereits eine Vielzahl von Kunstwerken geschenkt hat, versteht die Welt nicht mehr. Am Freitag war er im Rathaus, weil die zeitlich begrenzte Genehmigung für das Aufstellen der Skulptur abgelaufen war. Er hatte gehofft, dass die Giraffe unter Einhaltung der Auflagen weiterhin am jetzigen Standort bleiben kann.

Doch das sieht die Stadt aus vielerlei Gründen anders. "Der jetzige Standort liegt zum einen im Denkmalschutzgebiet. Für eine dauerhafte Gestattung müsste auf jedem Fall mit der Denkmalbehörde Einvernehmen hergestellt werden. Das sei bisher nicht geschehen", wurde erklärt. Außerdem seien im öffentlichen Raum Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Dabei geht es nicht nur um die Standsicherheit der etwa vier Meter hohen Figur. Auch könnte das Kunstwerk Verkehrsteilnehmer ablenken.

Für Torrilhon grenzt das Prozedere an einen Bürokratie-Dschungel. Er fühlt sich in seinem künstlerischen Schaffen behindert. Das will die Stadt so nicht gelten lassen. "Wenn ich eine zeitlich befristete Genehmigung habe, dann gehe ich nicht am letzten Tag zum Amt und bitte um Verlängerung", erklärt die zuständige Mitarbeiterin. "Richtig wäre es gewesen, wenn Herr Torrilhon vor 14 Tagen gekommen wäre, um mit uns zu sprechen, ob es eine Lösung gibt."

Um sich nicht mehr Ärger einzuhandeln, hat Torrilhon die Giraffe jetzt in seinem Garten aufgestellt. Eine Dauerlösung soll das nicht werden. Die Suche nach einem Standort geht weiter. Außerdem wünscht er sich mehr Entgegenkommen von der Stadt.