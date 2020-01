Ulrike Gawande

Garz (MOZ) Ich habe die Sorge, dass Rettungszeiten in Garz nicht eingehalten werden – erst beim Rettungsdienst und jetzt auch von der Feuerwehr." Deutliche Worte fand Ulrich Dressel, der seit 2006 in dem Dorf wohnt, auf der Sitzung der Gemeindevertreter von Temnitztal am Donnerstag im Dorfgemeinschaftshaus. Die Übung der Feuerwehr in Rohrlack (wir berichteten) im November habe gezeigt, dass die Sicherheit nicht gewährleistet sei, so Dressel, der die ehemalige Dorfkneipe restauriert hat.

"Die Garzer Feuerwehrleute waren in Rohrlack pünktlich und haben die Rettungszeit eingehalten", betont der ehemalige Berliner. Doch den Einsatz starten – geübt wurde ein Brand einer Tischlerei mit einer verletzten Person im Gebäude – konnten sie nicht, weil die Atemschutzgeräte nicht an Bord des Feuerwehrfahrzeuges waren. Die nötige Ausrüstung kam damals erst einige Minuten später mit dem Wagen aus Wildberg.

Fahrzeug wurde nachgerüstet

Amtsdirektor Thomas Kresse erklärte auf der Sitzung daraufhin, dass die Geräte auf dem Garzer Fahrzeug inzwischen nachgerüstet seien. "Eine Verlastung wurde vorgenommen." Zudem steht seit 1. Januar der Wagen der Amtswehrführung am Arbeitsplatz von Amtsbrandmeister Sebastian Giesert, damit er direkt zum Einsatzort fahren kann. Denn auch die Uniform hängt in Gieserts Büro. Eine weitere Konsequenz der missglückten Übung, die für die Bewerbung als Stützpunktfeuerwehr benötigt wurde, ist die Umstellung der Ausbildung der Kameraden. Dies geschehe in Zusammenarbeit mit dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Olaf Lehmann, so Kresse.

Keinesfalls soll jedoch der Standort in Garz aufgegeben werden, betont der Amtschef. "Ich verstehe die Garzer. Wir müssen gucken wie wir das Ruder rumreißen. Die Mitgliederentwicklung ist, anders als in anderen Wehren im Amt, nicht zufriedenstellend. Aber das ist nicht die Schuld der Feuerwehr oder der Amtsverwaltung." Die Feuerwehreinheit Garz besteht aktuell nur aus elf Kameraden. Sechs werden mindestens für den aktiven Dienst benötigt. "Es müssen sich eben mehr Bürger der Feuerwehr anschließen", sagte Kämmerin Kerstin Dames auf den Hinweis von Ulrich Dressel, dass die Situation bei der Feuerwehr nicht befriedigend sei. Doch der Ort hat nur 145 Einwohner. Viele haben ähnlich wie in Netzeband zudem nur einen Zweitwohnsitz im Dorf. Immerhin ist das Depot noch nicht allzu alt. Der Anbau aus Glas wurde erst 2011 zum 100. Geburtstag der Wehr errichtet.

Erhalt des Standortes Garz

Auch Ursel Gansel aus Garz setzt sich für den Erhalt des Garzer Standortes ein. "Kleine Feuerwehren im Ort sollten nicht aufgegeben werden. Wir älteren Bürger brauchen die Feuerwehr." Schließlich seien die Kameraden ausgebildet, so Gansel. In Garz soll die Ausbildung zukünftig mit den Wildbergern gemeinsam absolviert werden, berichtet Kresse, der für neue Mitglieder in der Garzer Wehr wirbt. In Wildberg steht auch das Fahrzeug, das ursprünglich für Garz vorgesehen war, kritisiert Ulrich Dressel. Ihm liegen vor allem die historischen Fachwerkhäuser auf dem Dorfanger am Herzen. "Die haben für Brandenburg Bedeutung. Sie sind aber hoch brandlastig."

Thomas Kresse wehrt sich gegen den Vorwurf "nach Nase" die Fahrzeuge zuzuteilen. "Das geschieht aus einsatztaktischen Gründen." So bekommt Walsleben ein neues Fahrzeug für die Einsätze auf der Autobahn und Rägelin eines für mögliche Brände in der Heide. "Ich weiß, dass neue Technik neue Mitglieder anziehen kann", so Kresse.

Plan wird überprüft

Bis zum Sommer wird außerdem der Gefahrenabwehrbedarfsplan überarbeitet, der sämtliche Wachen, Fahrzeuge und Einsatzkräfte unter die Lupe nehmen wird. Auch eine Socia-Media-Kampagne ist geplant, berichtet Kresse, auf der Feuerwehrleute der Temnitzer Wehr vorgestellt werden – auch um neue Mitglieder zu werben.