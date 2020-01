Potsdam/Berlin (MOZ) Ein Verkehrschaos kommt auf Brandenburg zu. Das Land versucht das abzuwenden. Doch es dauert.

Die Infrastruktur im schienengebundenen Nahverkehr hinkt der Bevölkerungsentwicklung und den gestiegenen klimapolitischen Anforderungen um Jahre hinterher. Die Fehler wurden vor zehn bis fünf Jahren gemacht, als Berlin und Brandenburg nicht auf die steigenden Einwohnerzahlen reagierten. 2017 wurde dann der Durchbruch gefeiert – beide Länder wollten fortan gemeinsam für mehr und schnellere Verbindungen sorgen.

Eines ist damit auf jeden Fall gelungen: Es wurden enorme Erwartungen geweckt. Und die werden jetzt wieder enttäuscht. Die große Initiative krankt in erster Linie an Transparenz, an klaren Zeitvorgaben und Zielstellungen. Alles scheint in einem unkalkulierbaren Planungssumpf zu versinken. Gewiss, das Planungsrecht ist kompliziert und langwierig. Aber wird i2030 wirklich mit all dem Nachdruck verfolgt, der notwendig wäre? Dem Anschein nach nicht. Das ist nur ein Eindruck, zugegeben. Aber es ist in Potsdam, in Berlin und schon gar nicht bei der Bahn jemand in Sicht, der diesen Eindruck zerstreuen möchte. Und das spricht Bände.