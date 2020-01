In der Charité in Berlin werden Proben von Verdachtsfällen auf den Corona-Virus untersucht. (Symbolfoto) © Foto: Christophe Gateau

Schwedt Spätestens seitdem die Weltgesundheitsorganisation wegen des Corona-Virus eine medizinische Notlage ausgerufen hat und ersten Verdachtsfällen vor der eigenen Haustür, wird auch besonneneren Zeitgenossen ein wenig mulmig. Im Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt ruft Krankenhaus-Hygieniker Thomas Klinkmann weiter zur Ruhe auf – und im Zweifelsfall sind Klinikmitarbeiter und Mediziner auch auf einen Ernstfall gut vorbereitet.

Denn mit hochansteckenden Krankheiten muss in einem Krankenhaus immer gerechnet werden, wenn hierzulande auch weniger mit dem Corona-Virus. Erkrankungen wie Masern oder Windpocken seien in mitteleuropäischen Breiten da schon eher zu erwarten. "Wir dürfen auch die jedes Jahr wiederkehrende Influenza nicht unterschätzen", sagt Klinkmann. In der Grippe-Saison 2017/18 gab es bundesweit rund 334 000 von den Gesundheitsämtern bestätigte Fälle. Rund 25 000 Menschen starben an der Grippe – nur in Deutschland.

Wenn Patienten mit dem Verdacht auf ansteckende Krankheiten ins Klinikum kommen, gibt es den ersten Kontakt meistens in der Notfallambulanz. Bereits dort gebe es einen Raum, in dem die Patienten isoliert werden können, um Gefahren für andere Patienten und Klinikpersonal zu minimieren. In der Praxis komme so etwas aber eher selten vor. Klinkmann erinnert sich an einen Fall, als ein Patient mit dem Verdacht auf eine hochansteckende Hirnhautentzündung eingeliefert wurde. Da griff dann der Notfallplan, den jedes Krankenhaus hat.

Andere ansteckende Krankheiten wie beispielsweise Masern habe es im Klinikum Uckermark seit Jahren nicht gegeben. Dabei bereiten die Masern Experten wie Klinkmann viel mehr Kopfzerbrechen als der Corona-Virus. Denn Masern sind über die Luft übertragbar. Der Corona-Virus oder auch die Influenza durch Tröpfchen-Infektion. "In zwei Metern Abstand ist die Gefahr sich anzustecken, kaum noch da", sagt er. Andere gefährliche Epidemien wie Ebola übertragen sich ausschließlich durch Körpersekret.

Grundsätzlich gibt es im Klinikum Uckermark aufgrund der vielfältigen Gefahren mit ansteckenden Krankheiten auch Zimmer, die mit einer Schleuse ausgestattet sind, sodass die Verbreitung von Viren und Keimen nahezu ausgeschlossen werden kann. In den Zimmern werde mit unterschiedlichem Luftdruck gearbeitet, erklärt Klinkmann: Im Zimmer ist der Luftdruck hoch, in der Schleuse niedriger. Dadurch blieben die Krankheitserreger quasi im Zimmer gefangen. Mit Schleusen sind auch sechs Betten auf der Intensivstation des Klinikum ausgestattet.

Sollten tatsächlich Patienten mit dem Verdacht auf das Corona-Virus ins Klinikum kommen, werden zuerst die Risikofaktoren abgeschätzt. Hatte der Patient Kontakt mit Patienten, bei denen das Virus bereits diagnostiziert worden ist, waren sie in China oder hatten sie Kontakt mit China-Reisenden. Letzte Sicherheit könne dann nur ein Test geben. Dazu wird eine Labor-Probe von dem Patienten in die Charité nach Berlin gesandt, die sich auf diese Tests spezialisiert habe.