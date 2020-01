Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Nachrichten über den Coronavirus werden weltweit mit Argusaugen verfolgt. Auch auf dem Campus der Rahn-Schulen in Neuzelle dürfte das Thema hochsensibel sein. Die international ausgerichteten weiterführenden Schulen haben nämlich viele asiatische Schüler. "Zur Zeit sind an unserem Campus 42 Schüler aus der Volksrepublik China", erklärt Campusleiterin Daniela Sahraoui. Die jungen Männer und Frauen seien in den schuleigenen Internaten untergebracht. "Bezüglich der Infektionsgefahr durch das Coronavirus haben wir entsprechende Maßnahmen getroffen", schreibt Daniela Sahraoui. In den Winterferien werde keiner der Schüler nach China reisen. Auch Besuche im Internat durch chinesische Vermittler oder Eltern würden vorerst nicht stattfinden. In Schule und im Internat sind ihr zufolge Desinfektionsmittel für die Hände angebracht. Zudem werden die Schüler über Handhygiene belehrt. Grundsätzlich halte man sich an die Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums, die auch zur Vermeidung von Grippe gelten.