Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Eberswalde ist mit dem Haushalt 2020 und 21 abgesichert. 860 000 Euro für dieses und 871 000 Euro im kommenden Jahr als Zuschüsse sollen diesem Fachgebiet zugeführt werden. Die Aufwendungen in diesem Fachbereich liegen bei mehr als einer Million Euro jährlich.

Umso wichtiger dürften die Einnahmen aus den beiden Starkästen der Stadt zu werten sein. Im vergangenen Jahr registrierte die Stadtverwaltung Eberswalde 1507 sogenannte Rotlichtverstöße, wie die Pressestelle auf Anfrage mitteilt. Reparaturen an den Messgeräten waren 2019 nicht erforderlich. Das sah in den Vorjahren schon anders aus. Immer wieder waren die Objektivscheiben besprüht worden, auch andere Beschädigungen gab es schon.

Die Gesamteinnahmen aus den vom Ordnungsamt eingeleiteten Verwarnungs- und Bußgeldverfahren für Straßenverkehrsverstöße im Stadtgebiet Eberswalde beliefen sich für 2019 auf rund 660 000 Euro, teilt die Verwaltung weiter mit. "Dies beinhaltet sowohl Verfahren im ruhenden Verkehr – überwiegend Parkverstöße –, als auch im fließenden Verkehr", so Pressesprecher Johan Bodnar. Dabei seien Geschwindigkeitsübertretungen und Fahrten trotz roter Ampel gemeint.

Die beiden Starkästen stehen am Kleinen Stern in Finow und vor dem Bahnhof Eberswalde an der Eisenbahnstraße. Ursprünglich kostete die Anschaffung 60 000 Euro je Blitzgerät. Eine Summe, die sich längst amortisiert haben dürfte. Längst werden die Säumigen nicht mehr auf Zelluloid, sondern digital festgehalten. Damit lassen sich die Verstöße auch längerfristig archivieren. Ob es dennoch notorische Mehrfachtäter unter den Rotlichtfahrern gibt, die immer wieder auffallen, wollte Bodnar nicht sagen. Fakt ist – und das beweisen die Zahlen: Die Eberswalder kennen die neuralgischen Punkte. Dennoch hat sich die Zahl der registrierten Verstöße eingependelt.

2011 wurden 8521 Tempo- und 1207 Rotlichtvergehen festgestellt. Allerdings sind die Zahlen insgesamt rückläufig. 2012 kamen 12 114 Tempo- und 1491 Rotlichtsünder in die Kartei.

"Jenseits des bundeseinheitlichen Verkehrszentralregisters erfassen und verwerten wir nur die jeweils benötigten und selbstverständlich vertraulich zu behandelnden Verfahrensdaten für die individuellen Verwarnungs- und Bußgeldverfahren", berichtet die Stadtverwaltung.

Zwischenfall zu Jahresbeginn

Einen besonderen Fall gab es zu Jahresbeginn. Ein schwerbehinderter 83-jähriger Mann aus Eberswalde wurde geblitzt, weil er dringend auf ein WC musste. Das konnte er krankheitsbedingt auch nachweisen. Knapp 120 Euro sollte er bezahlen. Die Rotphase dauerte nach seinem Erzählen beim Überfahren der Kreuzung weniger als eine Sekunde. Das Ordnungsamt gab an, er müsse dennoch zahlen. Einspruch legte der Senior nicht ein.