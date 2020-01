Martin Risken

Zehdenick (MOZ) "Ganz schön mutig", finden einige Zehdenicker das Banner, das seit Kurzem an der Zufahrt zur Arztpraxis von Dr. Ralph Brendel an der Philipp-Müller-Straße hängt: "Pro-Gas-Zehdenick. Für eine sichere Gasversorgung Regional/Lokal" steht dort in roter Schrift auf grünem Grund neben einer Gasflamme und einer E-Mail-Adresse. Wirbt hier etwa die Gegenbewegung zur Bürgerinitiative "Nein zum Gasbohren", die seit ihrer Gründung im Januar 2019 Hunderte Menschen in der Region zum Protest gegen die geplante Erdgasförderung angestiftet hat? Mitnichten. "Ich freue mich über jede Reaktion auf das Banner", teilt der Arzt auf Anfrage mit. Er betont aber auch, dass es sich hierbei um seine eigene Meinung zu dieser Thematik handelt, "ein Interesse an einer Diskussion mit den Gasgegner besteht nicht". Und er ergänzt: "Ich denke nicht, dass es ausschließlich Gasgegner in der Region Zehdenick gibt, auch wenn diese am lautesten protestieren". Unbeantwortet blieb allerdings die Frage, wieso der Initiator die Gefahr sieht, dass die Gasversorgung in der Region oder in Zehdenick gefährdet ist.