Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Der Sound des Neujahrsempfangs Kremmen war kontrastreich. Spielte zur Eröffnung das Jugendkammerorchester der Kreismusikschule Oberhavel Mozart und Beethoven, sprach Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) über Punks.

Die Debatte 2019 habe vielleicht zu "unüberbrückbaren Differenzen" geführt. Die Festivalveranstalter von "Resist to exist" zogen sich nach Rechtsstreitigkeiten mit dem Landkreis nach Berlin zurück. "Ich kann Ihnen ganz offen sagen, dass Punkmusik zum einen und linksradikales Gedankengut zum anderen nicht Gegenstand meines persönlichen Alltags sind, wie es auch die entsprechenden Gegenstücke des rechten Spektrums nicht sind", sagte Busse und betonte, dass es nie um seine persönliche Anschauung gegangen sei.

Kein "schwarzer Peter"

Busse sprach davon, sich nicht gegenseitig den "schwarzen Peter" zuschieben zu wollen. "Es ging in dieser Sache stets um Verantwortung und um Risikoabwägung, kurz: es geht um die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger, und wenn ich sage alle, schließt dies die Festival-Teilnehmer ebenso mit ein." Der Zufall wollte es, dass von den zehn geladenen Landtagsabgeordneten nur einer erschien: Festivalbefürworter Clemens Rostock (Grüne).

In seiner Rede sprach Busse über die Veranstaltungsvielfalt der Stadt – mehr als 100 könne der 2020er-Kalender schon zählen –, über Globalisierung, er schnitt kurz das "allgegenwärtige Reizthema" Greta Thunberg an, das geplante "Bienenland", die Blühstreifen des Spargelhofs und erfolgreiche Unternehmen, die für Steuereinnahmen sorgen. "Wir haben in unserer Stadt großes unternehmerisches Potenzial und wollen mit der Ausweisung weiterer Gewerbeflächen die entsprechenden Bedingungen schaffen, die es ermöglichen, sich den wachsenden Herausforderungen zu stellen und sie zu meistern", sagte er.

Eine Erfolgsmeldung des vergangenen Jahres ist sicherlich der Tourismusbus, der Oranienburg, den Tierpark Germendorf und Kremmen verbindet. Eine Wiederholung 2020 ist sicher. Eine Neuerung hatte Busse in petto: In diesem Jahr soll der Bus auch in Amalienfelde halten. Das sei ein Anfang, so Busse. "Mein Ziel ist es, wieder eine direkte Busverbindung – vor allem auch an Werktagen – von Kremmen in unsere Kreisstadt zu installieren, ohne dass man für Hin- und Rückweg drei Stunden Zeit einplanen muss." Die bestehende Verbindung über Bärenklau und Leegebruch sei derart zeitraubend, "dass sie für Schüler und Berufstätige im höchsten Maße unattraktiv ist".

Spenden und Auszeichnungen

Neu auf dem Empfang: Am Eingang wurden Spenden gesammelt – für das stationäre Hospiz in Oranienburg sowie für den Verein Kinderleben aus Berlin, der krebskranke Kinder fördert. Damit einher ging – das war Busse wichtig – auf diesem Empfang für 12 000 Euro auch die Würdigung des Ehrenamtes. Mit der Ehrennadel wurde der ehemalige Stadtverordnetenvorsteher Detlef Reckin ausgezeichnet. Er trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Geehrt wurde zudem Gerd Lerche, der sich Ende 2019 als Stadtbrandmeister zurückzog. Die Feuerwehrleute Martin Burdach, Horst Stegmann und Erhardt Przyware bekamen Ehrenspangen und Urkunden.

Für ihr Ehrenamt ausgezeichnet wurden Erzieherin Inge Gollin, die nicht anwesend sein konnte, Natja Guse aus Flatow für ihre Arbeit im Gemeindekirchenrat sowie Ingrid und Uwe Reitmann, die in Schulprojekten und "Hilfe mit Plan" aktiv sind. Gerhard Kley bekam einen Präsentkorb für seine Arbeit an einem neuen Kremmen-Buch.