Jens Sell

Strausberg (MOZ) Noch sind sie im Hintertreffen, aber sie holen auf: die Frauen. In den Mitgliedsvereinen des Kreissportbundes sind von insgesamt 24 000 Mitgliedern nur ein Drittel Frauen, doch in den Seniorensportgruppen nimmt ihr Anteil kontinuierlich zu, und in den Gesundheitssportgruppen haben sie längst die Überzahl. Ausnahme: der Herzsport, weil von Herzinfarkten mehr Männer betroffen sind und deshalb die Reha nötiger haben.

Vorteile im Verein

Dass Frauen weniger häufig Mitglieder in Sportvereinen sind, hängt für die Geschäftsführerin des Kreissportbundes, Manja Lindner, auch damit zusammen, dass sie eben auch allein oder in privaten Gruppen mit den Walking-Stöcken losgehen, so wie es ihnen gerade in den Plan passt. "Man sollte aber bedenken, dass sie als Vereinsmitglied auch versichert sind, von lizenzierten Übungsleitern angeleitet werden und mitunter auch die zeitlich festgelegte Struktur hilft, den inneren Schweinehund zu überwinden und regelmäßig zu trainieren", sagt Manja Lindner. Vivien Hintze, die als Geschäftsführerin des Bildungs- und Gesundheitssportvereins beim KSB unter anderem für den Rehasport zuständig ist, stellt fest, dass das Gesundheitsbewusstsein bei den Frauen ausgeprägter ist und im Alter wächst. "Viele bringen inzwischen ihre Männer mit zum Gesundheitssport, und die gewinnen zunehmend Gefallen daran." Sie erwähnt, dass diese Gesundheitssportgruppen – für Männer wie für Frauen – auch einen kommunikativen und Selbsthilfe-Aspekt haben. Man komme beim gemeinsamen Ergometer-Training ins Gespräch, tausche sich aus, wie bei dem einen oder anderen die schwere Erkrankung verlaufen ist, welche Anzeichen man wahrgenommen hat oder wie man in der Familie damit umgehe. "Nach einem Herzinfarkt oder anderen Einschnitten sind viele Menschen verunsichert und verängstigt", erzählt Vivien Hintze, "sie haben das Vertrauen in ihren Körper verloren, weil er sie im Stich gelassen hat. Nun fürchten viele, ihn wieder zu belasten und einen Rückfall oder erneuten Infarkt zu provozieren."

45-mal Sturzprävention

Wichtig gerade für ältere Männer wie Frauen sei auch das Projekt Sturzprävention, sagt Manja Lindner. Es bildet einen zentralen Schnittpunkt zur Geschäftsstelle des KSB, da die Vortragsreihe zur Thematik sowie die Umsetzung einzelner Sturzpräventionsgruppen über den Gesundheitssportverein organisiert und teilweise durchgeführt werden. Aus der gemeinsamen Arbeit konnten bisher 45 Übungsgruppen zur Vermeidung von Stürzen älterer Menschen kreisweit entwickelt werden. Eine Bilanz, die nur mit der Unterstützung des Landkreises, der AOK Nord-Ost und der Sparkasse MOL möglich gewesen ist. Auch deshalb ist die Teilnahme kostenlos: "Sie sind auch keineswegs sportlich angelegt, sondern sollen neben der Wissensvermittlung den Gleichgewichtssinn schulen, deshalb machen wir viel im Sitzen. Es geht einfach darum, nicht zu fallen."

140 Übungsleiter-Lizenzen hat der Bildungs- und Gesundheitssportverein, der aus dem Bildungswerk des Kreissportbundes hervorgegangen ist, bisher nach entsprechenden Lehrgängen und Prüfungen ausgeben können. "Deren Bedeutung für ein qualifiziertes Training sollte nicht unterschätzt werden", sagt Vivien Hintze. Mit solch einem Lizenzinhaber in seinen Reihen könne der Verein Fördermittel für die Zusammenarbeit mit Schulen oder die Gründung von Frauen-Sportgruppen beantragen. Empfehlenswert sei die Breitensportlizenz, sie gelte für alle Sportarten und helfe, den Blick über die eigene hinaus zu heben. So könne man Kinder beraten, ob die Einradgruppe oder die Leichtathletik zu ihnen passe.