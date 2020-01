Elke Kögler

Oranienburg (MOZ) Die Verwaltung des Landkreises Oberhavel sucht 24 junge Leute, die dort eine Ausbildung absolvieren möchten.

Absolventen der zehnten Klassen von Real- und Gesamtschulen können die Berufe Verwaltungsfachangestellte, Kauffrau/-mann für Büromanagement und Vermessungstechniker erlernen. Interessierte mit gutem bis sehr gutem Abitur oder Fachabitur können die dualen Studiengänge Soziale Dienste mit dem Abschluss Bachelor of Arts sowie Öffentliche Verwaltung mit dem Abschluss Bachelor of Laws in Angriff nehmen und zeitgleich praktische Erfahrungen in verschiedenen Abteilungen der Verwaltung sammeln. "Mit entsprechenden Leistungen und Engagement bestehen für jede und jeden von ihnen große Chancen, übernommen zu werden", sagt Oberhavels Landrat Ludger Weskamp allen interessierten Bewerbern.

Der Zeitraum, in dem Bewerbungen entgegen genommen werden, startet am 1. Februar und endet am 15. März. Die Vorstellungsgespräche sollen bis April abgeschlossen sein. Start der Berufs-ausbildungen ist am 1. August 2020 sowie der Studiengänge am 1. September 2020.