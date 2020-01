Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auf dem Areal an der Ecke Oderlandstraße/Beeskower Straße wird derzeit das Gelände planiert. Unebenheiten werden ausgeglichen, die Vorbereitungen getroffen, dass als als nächster Schritt die Bodenplatte verlegt werden kann.

Während die Bauarbeiten schon im Gang sind, werden im Hintergrund Zahlen hin und her geschoben. Denn es droht eine erhebliche Kostensteigerung. Bisher war immer davon die Rede, dass der dringend erforderliche Neubau der Feuerwache, der den Einsatzkräften endlich zeitgemäße Bedingungen verschaffen soll, rund sechs Millionen Euro kosten soll.

Allerdings weiß jeder, der mit dem Baugeschehen zu tun hat, dass die Preise derzeit rasant steigen. So rechnet der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue (TAZV) für die Erweiterung der Abwasserbehandlungsanlage im Industriegebiet mit Mehrkosten von rund vier Millionen Euro, weil sich das Genehmigungsverfahren eineinhalb Jahre hingezogen hat. Statt ursprünglich 16 fallen nun 20 Millionen Euro Kosten an.

Bisher moderate Steigerung

Bei der Feuerwache wurde bisher nur eine unwesentliche Preissteigerung berücksichtigt. 2014, als das Projekt erstmals beschlossen wurde, wurde mit Kosten von rund 5,9 Millionen Euro gerechnet. In der Prioritätenliste der Stadt für die Bauprojekte der kommenden Jahre, werden Baukosten von 6,08 Millionen Euro genannt, also eine sehr moderate Steigerung in sechs Jahren.

Doch dabei wird es nicht bleiben. Inzwischen kursiert in der Stadt die Zahl von mehr als zwei Millionen Euro, die die Feuerwache mehr kosten soll. Offiziell bestätigt wird das aber nicht. Bernd Schneider (Bürgervereinigung Fürstenberg/Oder/Die Piraten) erwähnte jüngst im Ausschuss für Petition, Sicherheit und Ordnung Bürgermeister Frank Balzer, der in seiner Neujahrsrede auch von Mehrkosten sprach. "Da haben mir die Ohren geklingelt", sagte Schneider.

Genaue Zahlen will derweil Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung nicht nennen. "Wir befinden uns in der Endabstimmung. Dem will ich nicht vorgreifen." Reichl verwies darauf, dass zwischen der Übergabe des Zuwendungsbescheides für das Vorhaben vom Land und der Ausstellung der Baugenehmigung, die letztlich erst im Dezember des vergangenen Jahres vorlag, einige Zeit vergangen sei.

Derzeit wird gerechnet

Spätestens, wenn im Februar der Haushalt der Stadt für das laufende Jahr vorgelegt wird, dann will sich die Stadtverwaltung festlegen. Bis dahin wird gerechnet. Michael Reichl berichtete, dass es eine ständige Arbeitsgruppe von Verwaltung und Feuerwehrfürhung gibt. Dort ist auch Thema, was benötigt wird und was nicht, wo gespart werden kann und wo nicht. Derzeit werden die Vorbereitungen für die Ausschreibung von weiteren Bauleistungen vorbereitet. Als nächstes wird die Verlegung der Bodenplatte vergeben. Michael Reichl erwähnte aber auch, dass in der Zwischenzeit Aufgaben für die Feuerwehr hinzugekommen seien, die man bei der Planung und Realisierung berücksichtigen müsse und auch berücksichtigen wolle.