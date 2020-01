Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Jetzt ist es amtlich: Die 39 Parzellen in der Ketschendorfer Feldmark wechseln den Besitzer. Acht Grundstücke gehen an Bieter aus Fürstenwalde, 26 an Menschen aus anderen Orten und fünf an Unternehmen oder deren Vertreter. Auf gut 4,049 Millionen Euro beläuft sich die Höhe der Zuschläge insgesamt – wobei 782 000 Euro auf Bieter aus Fürstenwalde entfallen.

Die Statistik stellte Fürstenwaldes Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) am Donnerstagabend den Stadtverordneten vor. Über den niedrigsten Quadratmeterpreis kann sich ein Berliner freuen: Für 105,90 Euro kommt er zum Zuge. Ein Fürstenwalder ging mit dem Höchstpreis von 179,88 Euro ins Rennen – und kann nun die Sektgläser klingen lassen. 72 Bieter gingen leer aus. "Es ist ein wunderbares Ergebnis, dass wir mindestens 26 Familien neu in Fürstenwalde begrüßen können", sagte Rudolph.

Zahlt Nachrücker Höchstgebot?

Am Sonnabend vor einer Woche hatte Notar Hagen Stavorinus einen großen Koffer mit mehr als 900 Umschläge ins Alte Rathaus getragen. So viele Gebote gingen für die 39 Grundstücke in der Ketschendorfer Feldmark ein. Zum Mindestgebot von 100 Euro hatte die Stadt Fürstenwalde sie ausgeschrieben, zum Höchstgebot sollten sie schließlich an Frau oder Mann gebracht werden. Rund 150 Gäste verfolgten das Öffnen der Kuverts. Am Abend stand fest, für wen sich der Traum vom Eigenheim erfüllen wird.

Zumindest vorläufig. Denn zu diesem Zeitpunkt hatten die Stadtverordneten die kurz vor Ausschreibungsstart geänderten Ausschreibungskriterien (Zahl der zu verkaufenden Grundstücke, Zulässigkeit von Mehrfachgeboten und Angabe der Gebote im Notariat) noch gar nicht beschlossen. Das stand erst am Donnerstagabend an.

Es sei positiv, dass Fürstenwalde jetzt Preise für Grundstücke erziele, die der guten Lage der Stadt und der geplanten Tesla-Ansiedlung entsprechen, sagte die CDU-Fraktionsvorsitzende Karin Lehmann. "Die Abgabe zum Höchstgebot ist richtig", ergänzte sie. Sie kritisierte aber, dass nun doch nicht alle Grundstücke zum höchsten Gebot veräußert werden. Die Ausschreibungskriterien sehen nämlich auch vor, dass jeder Bieter nur ein Grundstück bekommt. Hat er gleich für mehrere das Höchstgebot abgegeben, kann er sich eines aussuchen – für die anderen Parzellen, kommt ein Nachrücker mit seinem Preis zum Zuge. Es handele sich um ein "Phantasieverfahren", rügte Lehmann. Es entspreche nicht dem Runderlass zum Verkauf von Grundstücken des Innenministeriums. Den Vorwurf, dass sich die Verwaltung nicht ans Gesetz halte, weise er strikt von sich, entgegnete der Bürgermeister. Die Kommunalaufsicht des Kreises sei zum Verfahren befragt worden und habe dieses nicht beanstandet.

Franz Berger (SPD) gratulierte der Stadt zu den Einnahmen und Ex-Bürgermeister Ulrich Hengst, "der das Grundstück für 250.000 Euro erworben hat". Man müsse aber bedenken, dass die Stadt noch "immense Kosten" mit der Fläche gehabt habe, schränkte Thomas Fischer (BFZ) ein. Ganz versöhnlich zeigte sich Stephan Wende (Linke): "Legt den Kleingeist zur Seite und freut euch, was wir erreicht haben und was unserem Kassenkredit hilft." Der Verkauf zum Höchstgebot führe aber auch dazu, dass Familien die Stadt verlassen werden, weil sie sich Grundstücke nicht mehr leisten können, nannte Gernot Geike (CDU) einen Nachteil. Letzten Endes beschlossen die Stadtverordneten die geänderten Ausschreibungskriterien mit großer Mehrheit.