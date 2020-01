Bettina Winkler

Buchholz (MOZ) Der Stall, in dem bis vor einigen Monaten noch 180 Milchkühe untergebracht waren, steht leer. Die großen Tore sind verschlossen. Die Melkanlage ist verwaist. Zwei Millionen D-Mark wurde 1995 in den Bau investiert. Der Neueinrichter Otto Engel gründete mit seinen Söhnen 1991 den Landwirtschaftsbetrieb mit Ackerbau und Entenmast in Buchholz. 1994 kamen Milchkühe dazu. Ein Traum des Vaters wurde wahr. Otto Engel leitete über 30 Jahre lang die Tierproduktion der LPG. Deshalb wollte der Senior auf seinem eigenen Hof auch Milchkühe haben.

Milchquote wurde abgeschafft

100 Hektar Ackerfläche, 60 Kühe und eine Milchquote von 900 000 Litern im Jahr – der dreiköpfige Familienbetrieb kam zurecht. "Schon 2000 wurde es finanziell merklich schwieriger, zehn Jahre später immer schlechter", erinnert sich Heiko Engel. Mit der Abschaffung der Milchquote 2015, die eine Überproduktion verhindern sollte, begann die unaufhaltsame Talfahrt. "Wir hatten immer noch die Hoffnung, das es wieder bergauf geht", sagt der 49-jährige Buchholzer Landwirt. 2018 war das Ende nicht mehr aufzuhalten. Eine zukunftsweisende Entscheidung für den Hof musste her. "Ich muss eine Familie ernähren, Rechnungen bezahlen und möchte einigermaßen leben", begründet Heiko Engel seinen Entschluss, die Milchproduktion aufzugeben. Ende Juli 2019 wurde auf dem Hof der letzte Liter Milch gemolken.

Abnehmer für seine Holsteiner-Friesen, waren nur schwer zu finden. Der Rinderzuchtverband Berlin-Brandenburg stellte den Kontakt nach Russland her. Das Land sucht für eine autarke Versorgung Kühe mit hoher Milchleistung. Dorthin verkauft Bauer Engel auch 80 Prozent seiner tragenden Fersen, die er jetzt nach der Umstellung seines Betriebes mit Erfolg aufzieht. "Das sind alles noch Nachkommen meiner Milchkühe", erzählt er stolz.

Milchbauern geben auf

Landwirt Engel ist kein Einzelfall im Landkreis Oder-Spree. Etliche Milcherzeuger sind in den letzten fünf Jahren von der Bildfläche verschwunden. Dazu gehören zum Beispiel Puhlmann aus Beerfelde, die Agrargenossenschaft Friedland und Pieskow und Agrarprodukte Sauen. "Wir haben die Reißleine schon 2015 gezogen und 130 Milchkühe abgeschafft", sagt Landwirt Hartmut Noppe, der auch Vorsitzender des Kreisbauernverbandes ist und jetzt auf Jung-Rinderzucht setzt. Bis zu 450 weibliche Jungtiere werden dort rund 18 Monate lang aufgezogen und als tragende Fersen an Milchproduzenten verkauft. Waren es 2015 noch 34 Milchproduzenten im Landkreis, sind es derzeit nur noch 26. "Die Entwicklung wird so weiter gehen", sagt Dr. Karsten Lorenz , Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes und hat die Fakten parat. "Zu Spitzenzeiten um 2010 lieferten 42 Betriebe der Erzeugergemeinschaft rund 80 Millionen Liter Milch im Jahr. Heute sind es nur noch 45 Millionen." Viele Milchbauern müssten zudem jetzt in ihre Ställe investieren. Tierwohl und Komfort stehen immer mehr im Fokus. "Das kostet natürlich viel Geld, welches nicht da ist", so Lorenz.

Auch die Fürstenwalder Agrarprodukte in Buchholz kann mit dem derzeitigen Milchpreis von durchschnittlich rund 35 Cent nicht kostendeckend arbeiten. Um Gewinn zu erwirtschaften, wären laut Geschäftsführer Benjamin Meise, 40 Cent nötig. Im Stall stehen 740 Kühe, die täglich rund 18 000 Liter Milch geben. Fünf Prozent davon werden durch Milchtankstellen regional selbst vermarktet. "Anvisiertes Ziel ist hundert Prozent."