Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Zum dritten Mal war der Haushalt Donnerstagabend Thema in der Gemeindevertretersitzung, und nach gut einer Stunde war er mit den Stimmen der Fraktionen von Unser Woltersdorf, CDU, SPD, Linken und Grünen beschlossen. Die Gemeindevertreter des Woltersdorfer Bürgerforums (WBF) und der gemeinsamen Fraktion von Freien Bürgern Woltersdorf (FBW) und FDP stimmten geschlossen gegen das Zahlenwerk.

Nicht, ohne zuvor harsche Kritik anzubringen. Stefan Grams verlas für das WBF eine Erklärung, weshalb seine Fraktion den Haushalt ablehnt. Grams machte massive Sorge um die Gemeindefinanzen auf lange Sicht deutlich. Für das laufende Jahr sei der Haushalt zwar nahezu ausgeglichen. "Aber die Planung der Folgejahre, die das erste Mal seit Jahren gewissenhaft angegangen wurde, um nicht jedes Jahr mit neuen Zahlen hantieren zu müssen, zeigt einen negativen Trend." Außerdem seien die Voraussagen zur Entwicklung unter anderem der Personalkosten unrealistisch, weil zu niedrig angesetzt. Der Haushalt sei "so sehr auf Kante genäht", dass sich die Gemeinde weiterer Gestaltungsmöglichkeiten beraube. "In der mittelfristigen Finanzplanung sind im Prinzip keine weiteren Mittel für Infrastrukturmaßnahmen vorgesehen", sagte Grams. Rückendeckung erhielt er von Karl-Heinz Ponsel (FBW), der unter anderem bemängelt, dass sich Woltersdorf eine zu großzügige Vereinsförderung leiste.

Extras für Kultur und Sport

Anlass der Kritik sind unter anderem Extrawünsche zur Unterstützung von Kultur und Sport, die von SPD und CDU geäußert wurden. Weitere Zusatzkosten verursacht das von den Grünen geforderte Ortsentwicklungskonzept. Gerügt wird auch das Vorhaben der Verwaltung, zwei zusätzliche Stellen für einen Informationstechniker und einen Mitarbeiter für das Interne Kontrollsystem zu schaffen.

Die anderen Fraktionen verwahrten sich gegen die Kritik von WBF und FBW/FDP. Jeroen Kuiper (Grüne) sprach von Schwarzmalerei. "Das WBF tut, als hätte es die Wahrheit gepachtet", sagte er. "Es ist nicht so schlimm, wie Sie es darstellen." Elske Hildebrandt (SPD) warf den Haushaltskritikern Spaltung und Panikmache vor. "Das hat keine gute Wirkung auf unser Gemeinwesen."

Das wollte Heinz Vogel (WBF) so nicht stehen lassen. Der Vorwurf der Spaltung sei eine "Unverschämtheit", erwiderte er. "Spalten tun Sie, indem Sie sich nicht so ernsthaft mit dem Haushalt beschäftigen wie nötig."

Dass die Finanzen knapp sind, hatte zuvor schon die neue Kämmerin Eve Möckel deutlich gemacht, die erneut fraktionsübergreifend Lob für die Haushaltsvorlage erntete. Im Vorbericht zum Haushalt heißt es unter anderem, bei gering steigenden Einnahmen und steigenden Aufwendungen sei auf Dauer kein ausgeglichener Ergebnishaushalt zu erreichen, ohne auf die Rücklage zurückzugreifen. "Sofern es nicht möglich ist, die Aufwendungen zu reduzieren, da diese bereits nur die Pflichtaufgabe und bedeutende freiwillige Aufgaben beinhalten, muss zwingend eine Anpassung der Erträge in Betracht gezogen und umgesetzt werden."

Steueranhebung im Gespräch

Die Kämmerin sprach in der Sitzung von einer Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde, die kurzfristig aber nicht umsetzbar sei. "Das ist ein Jahresprojekt", sagte sie. Außerdem berichtete sie, dass der Gewerbesteuerhebesatz in Woltersdorf mit 300 Prozent unter dem Landesdurchschnitt von 324 Prozent liege. Auch im Vergleich mit den Nachbargemeinden befinde sich Woltersdorf im unteren Bereich. Die Kämmerin rechnete vor, dass mit einer Anhebung auf 320 Prozent 174 000 Euro Mehreinnahmen erreicht werden könnten. Das allerdings, so die mehrfach geäußerte Reaktion, sei kein Thema für die Haushaltsdebatte, sondern gehöre in den Finanzausschuss.