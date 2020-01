MOZ

Ortsmarke Ob die Treppe vor der Erkneraner Genezarethkirche im Zuge der Neugestaltung erhalten bleibt, ist umstritten und nach wie vor unklar. Eine neue Planung wird derzeit nicht erarbeitet, stellt die Stadtverwaltung klar. Viel mehr sei im Stadtentwicklungausschuss dem Bürgermeister zunächst nur ein Prüfauftrag in dieser Angelegenheit erteilt worden. Einbezogen werden soll die Arbeitsgruppe, die auch an den bisherigen Planungen beteiligt ist. Dem stimmte der Ausschuss einstimmig zu – Antworten werden zur Stadtverordnetenversammlung am 27. Februar erwartet.

"Das heißt derzeit nicht, dass nun automatisch eine Treppe auf den Kirchvorplatz kommt", sagt Stadtsprecherin Daniela Sell. "Da hat auch die Architektin, die den Ideenwettbewerb für den Kirchvorplatz gewonnen hat, mitzureden." Geprüft werden solle nun, ob ihre Planung veränderbar ist und ob der Zeitrahmen eingehalten werden könne. Das Vergabeverfahren für die Baufirma stehe kurz vor dem Abschluss.

Die geplante Umgestaltung stößt auf Widerstand in der Stadt. Eine Gruppe zumeist alteingesessener Erkneraner hatte in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses zu Wochenbeginn Unmut über den geplanten Abriss der historischen Treppe bekundet. Bisher ist geplant, die acht Stufen zum Hauptportal der Kirche durch eine barrierefreie Anhöhe zu ersetzen. Dagegen gingen auch Einwendungen im Rathaus ein.