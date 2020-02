Jakob Daum

Schwedt Die elfte Auflage der Mannschaftsmeister­schaft im Schnellschach ist traditionell der Jahresauftakt der uckermärkischen Meisterschaften im Kreisschachverband. Unter idealen Bedingungen im Konferenzsaal der Wobag konnten dieses Mal acht Teams (im Vorjahr nur sechs) vom Vorsitzenden des Kreisschachverbandes Uckermark, Jakob Daum, begrüßt werden. Schafft es der neunmalige Titelträger SF Schwedt 2000 erneut, den Siegerpokal zu gewinnen? Das war die Frage vor Turnierbeginn.

Mit einer verkürzten Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spieler war im Rundensystem die Mannschaftsmeisterschaft zu absolvieren. Beim Blitzschach hingegen sind es fünf Minuten.

15 Minuten Bedenkzeit pro Partie

Der Pokalverteidiger war an Brett 1 bis 4 mit denselben Spielern wie im Vorjahr angetreten, hatte als Ersatz an Brett 5 mit Reinhold Zernikow einen erfahrenen Mann in der Hinterhand und war auch gemäß der Wertzahlen-Liste mit DWZ 1746 die stärkste Mannschaft. Dahinter folgte in der Mannschafts-Rating-Zahl der SC Schwedt I mit 1606 Punkten, die TSG Angermünde I (1567) und der TSV Blau-Weiß Schwedt I mit 1548 Punkten.

In der ersten von sieben Runden wurden die vereinsinternen Vergleiche gespielt. Der TSV Blau-Weiß Schwedt, die TSG Angermünde und der SC Schwedt waren jeweils mit zwei Mannschaften vertreten, hinzu kamen die SF Schwedt 2000 und der SC Lützlower Dorfgemeinschaft.

Im vereinsinternen SC-Duell gegen ihre Zweite gab es mit dem Remis von 2:2 eine kleine Überraschung des Tages. Blau-Weiß I gewann mit 3,5:0,5 gegen ihre Zweite, Angermünde I gewann mit 3:1 gegen TSG II. Da die SF 2000 klar mit 4:0 gegen SC Lützlow gewannen, deutete sich schon ein Führungstrio an. Die SF 2000 setzten sich bereits in der zweiten Runde an die Tabellenspitze, die sie bis zum Schluss behielten und holten sich dann bereits zum zehnten Mal in Folge den Meisterschafts-Pokal.

Die Verfolger mit Blau-Weiß Schwedt I, SC I und TSG Angermünde I mussten wechselseitige Dämpfer einstecken, blieben aber dicht auf Tuchfühlung, sodass nach der Vorschlussrunde die Plätze 2 bis 4 noch immer nicht vergeben waren.

Die Final-Runde war dann in der Tat die spannendste. In der Spitzenpaarung Blau-Weiß I (8) gegen SC Lützlow (8) kam nur der Sieger auf den Vize-Rang, was Blau-Weiß I auch mit 2,5:1,5 gelang. Der Verlierer hingegen kam auf den vierten Platz. Diesen musste sich Lützlow punktgleich noch mit TSG Angermünde I teilen, die einen 4:0-Sieg gegen SC Schwedt II landeten.

Wenn zwei sich streiten, lacht der Dritte. Der SC I (7) gewann gegen Blau-Weiß II und sicherte sich den Bronzeplatz.

Die fleißigsten Punktesammler aus sieben Partien:

Brett 1: Marco Jäger (7 Punkte/TSG Angermünde I), Ralf Werner (5/Schachfreunde), Henry Tenner (4,5/SC I), Frank Oestreich (4,5/SC Lützlow)

Brett 2: Norbert Mundt (7/SF), Dieter Haufschild (4,5/TSV I), Marco Lazer (4,5/Lützlow)

Brett 3: Leon Carmesin (6/SC I), Wolfgang Kind (5,5/SF), Jakob Daum (5/TSV I)

Brett 4: Joachim Seemann (5/TSV I)), Wiktor Schander (4,5/SC II),´Zaid Yahya (4/TSV II)