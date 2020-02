Detlef Blasche

Frankfurt (Oder) Für Gewichtheber Jon Luke Mau war der Weltcup in Rom in Vorbereitung auf die Europameisterschaften im April ein dankbarer Test, um wertvolle Robi-Points zu sammeln. Bei dem Wettkampf auf Silverlevel waren insgesamt 45 Nationen am Start. Auf dem schweren Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio in diesem Sommer ist es notwendig, sechs Wettkämpfe im Silver- bzw. Goldlevel-Bereich zu absolvieren, um eine Startberechtigung in der Rangfolge aller Nationen und Kontinente unter den stärksten 14 Athleten zu erlangen.

"Um das klarzustellen, Jon hat große Chancen für eine Olympia-Teilnahme. Dies erfordert aber bis zur EM noch einen enormen Leistungszuwachs, der aber nicht illusorisch erscheint und höchsten Einsatz im Training und einer einhundertprozentigen Lebensweise erfordert", sieht sein Trainer Detlef Blasche noch Reserven, woran tagtäglich gearbeitet werden muss.

Beim Weltcup in Rom wurde Mau Fünfter im Zweikampf, in seiner Paradedisziplin, dem Stoßen, erkämpfte er mit drei gültigen Hebungen und 154 kg den 3. Platz. Das Reißen war leider nicht optimal, der 22-Jährige blieb bei seiner Anfangslast von 112 kg (7.) hängen und scheiterte zweimal an der Folgelast von 116 kg – einer Last, die er bereits oft geschafft hatte – auch wenn dabei nun seine Hand blutig aufriss.

Kritik von Trainer Detlef Blasche

Die Lehren aus diesem Wettkampf sind für seinen Coach klar: "Die Weihnachtsfeiertage mit dem nicht erfüllten Trainingspensum haben eindeutig Spuren hinterlassen. Noch ist das Kind aber nicht in den Brunnen gefallen", erklärt Blasche. Es folgt im Februar ein Trainingslehrgang in Madrid mit anschließendem Silverlevel-Wettkampf in Malta, bevor die finale Vorbereitung auf die Europameisterschaften startet. Im Mai steht dann die Rangfolge der 14 Athleten für Olympia fest.

Einen positiven Nebeneffekt des Wettkampfs sieht sein Trainer dennoch: Maus europäischer Mitkonkurrent aus Italien blieb hinter dem Schwedter in der Platzierung, die Türken waren allerdings nicht am Start. "Der zweite positive Effekt ist die doch disziplinierte Gewichtsreduktion, bei der er deutlich dazugelernt hat. Große Herausforderungen erfordern unbändigen Ehrgeiz, Kampfgeist, Motivation und Willen alles dafür zu tun. Diese Tugenden besitzt Jon Luke Mau", weiß Detlef Blasche. Wenn er sie abruft, kann der Traum einer Teilnahme an den Olympischen Spielen in diesem Jahr noch Wirklichkeit werden. Auch wenn die Trauben nach wie vor sehr hoch hängen, wie der Coach betont.