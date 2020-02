Heiner Böhme

Petershagen Die Gala des TSC Strausberg ist bereits ein Stückchen Geschichte des Sports in Märkisch-Oderland und nun haben über 500 Mitglieder der Clubhistorie ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Die vier lange ausverkauften Vorstellungen zeigten, welch Stellenwert die Gala hat. In 17 Bildern erlebten die Zuschauer dann "Varieté-TSC 2020" vom Feinsten. Fast 300 Aktive vom "Schnuller-Alter", über den durchtrainierten Leistungssportler, bis zum routinierten Senior präsentierten unzählige Höhepunkte.

Die gesamte Vielfältigkeit des Turnsports ordneten der Direktor des Varietés, alias Frank Winkler und seine Tochter, alias Laura Kuhlig und führten ausdrucksstark durchs Programm. Mit Farbenzauber und Körperbeherrschung eröffneten die erwachsenen Rhönrad-Turnerinnen die Show, bevor die Kleinsten vom Eltern-Kind- und Kinder-Spielturnen zum Teil noch an der Hand ihrer Betreuer begeisterten.

Mit Raubtiershow und Jahrmarkt gehörte die Varieté-Bühne den 60 Sieben- bis Zehnjährigen, die sich schon mit beachtlichen turnerischen Elementen präsentieren. Besondere Aufmerksamkeit zogen die seit September 2019 in Berlin und Cottbus trainierenden Nick Gröger am Barren, Jonas Spode am Pilz und Luca Ulbrich am Boden auf sich.

Geturnte Pinguinparade

Ebenso mutig und voller Bewegungsdrang waren die Vorschulkinder als niedliche Äffchen, bevor die kleinen, mittleren und großen Turnerinnen an Balken und Boden als Pinguinparade turnten. Mit wachsendem Alter der Aktiven zeigte das Varieté immer kompliziertere Akrobatik. Die Jugendlichen feierten eine "Party in the Funhouse" mit Artistik und einem Wirbel hoher Flüge in allen Variationen. Bis eine Gruppe energiegeladener junger Damen eine Show bot, die vor Elan nur so strotzte.

Dann wurde es ruhig in der Giebelsee-Halle. Marie Triebkorn und Jenny Westphal nutzen dicht unter der Hallendecke befestigte Bänder als Turngerät. Scheinbar schwebend, zeigten sie akrobatische Posen, wie den Spagat oder sie flogen atemberaubend durch die Luft und zeigten sie mit ihrer Luftakrobatik eine weitere Facette ihrer kreativen Sportart.

Kein großes Varieté ohne Illusion! Ein Turner bewegte, scheinbar nur mit der Kraft seiner Gedanken, das Pauschenpferd durch die Halle. Er stützte auf den Pauschen, die Beine vor sich. Es folgte eine Seitpferdübung, wobei er scheinbar die Gravitaion überlistete und schier Unglaubliches volbrachte. Raunen in der Halle – alles nur Illusion, denn die Beine waren die Arme eines zweiten, unsichtbaren Turners.

Das Varieté lebt davon, dass unterschiedliche Genres die Stimmung befeuern. Nach den Rhönrädern brachte der Cancan der Fitnessgeneration das Flair von Moulin-Rouge in die Giebelseehalle. Als beste Pantomime-Künstler der Welt angekündigt, zeigten die Spitzensportler mit dem Rhönrad, dass sie gute Komödianten sind. Nico Weiss ist im Kader für die Weltmeisterschaften in diesem Jahr und Johannes Stolper sammelte seine ersten Erfahrungen.

Dezentral trainiert

Als die 300 Aktiven zum finalen Abschlusstanz auf die Bühne kamen, wusste das Publikum nicht, dass der Tanz erstmals bei der Generalprobe gemeinsam getanzt wurde. Dennoch passte alles - wie schon in der gesamten Show. Vom dreiköpfigen Organisationsteam koordiniert, übten alle 17 Gruppen dezentral. Zugleich waren Kartenvorverkauf, das Catering und das Bühnenbild zu regeln. Da sind nicht zuletzt die Eltern und Familien der kleinen Aktiven. Große Anerkennung heimste Uta Wehrmann ein. Sie hatte die grafische Gestaltung des Bühnenbildes und der Eintrittskarten kreiert. Lob galt auch Birgit Czychi, die als "Cateringfee" gemeinsam mit allen Helfern für zufriedene Gäste sorgte.