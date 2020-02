MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Der Antrag auf Kindergeld bei der Familienkasse ist und bleibt kostenlos. Das hat die Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder) mitgeteilt. "In den sozialen Medien verbreitetet sich aktuell die Falschmeldung, dass jeder Empfänger von Kindergeld auch einen Anspruch auf Kinderzuschlag in Höhe von 184 Euro hat." Auch gingen bei den regionalen Familienkassen verstärkt Kindergeld-Anträge über kostenpflichtige kommerzielle Internetanbieter ein. Gegen Zahlung eines Entgelts bieten diese die Abwicklung von Kindergeldanträgen an, heißt es aus Frankfurt weiter. Karsten Bunk, Leiter der Familienkasse: "Wir können Berechtigten auch weiterhin nur raten, einen Antrag auf Kindergeld immer direkt bei uns zu stellen. Wir garantieren eine rasche, rechtssichere Bearbeitung und auch den Schutz dieser persönlichen Daten."

Der Kinderzuschlag kann, abhängig von der finanziellen Situation der Familie, pro Kind bis zu 185 Euro monatlich betragen. Ob sich eine Antragstellung bei der zuständigen Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit lohnt, können Familien einfach und schnell mit den KiZ-Lotsen unter www.kinderzuschlag.de herausfinden. Dort können sie gegebenenfalls den Kinderzuschlag auch direkt online beantragen.

Weitere Informationen, Merkblätter sowie Antragsformulare zu den Themen Kinderzuschlag und Kindergeld finden Sie im Internet auch unter www.familienkasse.de.