Jasin (25) floh aus Somalia vor einer islamistischen Miliz. Er lebt seit Jahren in Frankfurt; hier in seinem Zimmer in "Seefichten" zu sehen. © Foto: Jan-Henrik Hnida

Vladislaw ist 18 Jahre alt und kommt aus Kaliningrad. Er brät sich Kartoffeln in einer Gemeinschaftsküche in der Unterkunft "Seefichten" in Frankfurt (Oder). © Foto: Jan-Henrik Hnida

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ich habe hier alles, was ich brauche", sagt Jasin Abduselam. Der 25-jährige Mann sitzt an einem kleinen Tisch. Kaffee, Brot, Konserven, ein Bett, Schrank, Kühlschrank und ein alter Röhrenfernseher stehen in seinem Zimmer. Er wohnt im Haus 2 der Gemeinschaftsunterkunft "Seefichten".

Vor vier Jahren floh Jasin aus Somalia, weil er dort von der islamistischen al-Shabaab-Miliz verfolgt wurde. "Seitdem bin ich in Deutschland geduldet", erzählt der junge Mann. Seit seinem abgeschlossenen Sprachkurs ist er zum Nichtstun verdammt. Bald habe er wieder einen Termin bei der Ausländerbehörde. Er hofft, zukünftig wieder als Maler arbeiten zu können.

Die Frage, ob Jasin von den Vorfällen rund um die Unterkunft wusste, verneint er. Auch in den drei Häusern gehe es meistens friedlich zu, berichtet er. "Das letzte Mal gab es 2018 zwei Anwohnerbeschwerden", sagt Antje Simnack, Leiterin der Einrichtung. Genau wie sie zeigt sich beim Rundgang durch die Unterkunft auch Bereichsleiterin Andrea Wittchen verwundert über die Belästigungen, Beleidigungen oder Sachbeschädigungen in der Nachbarschaft (MOZ berichtete). Der Internationale Bund (IB), der das Wohnheim betreibt, hatte bis zur Veröffentlichung der MOZ-Artikel laut Sprecherin Anja Meyer keine Kenntnis vom Anwohner-Ärger, außer von der zur Anzeige gebrachten sexuellen Belästigung. "Die Stadt bietet nach wie vor eine Einwohnerversammlung an", betont Stadt-Pressesprecher Uwe Meier. Selbstjustiz sei dagegen keine Lösung.

Von den obdachlosen Bewohnern wollte sich niemand gegenüber der MOZ äußern. "Wir haben im Vorfeld mit den Männern und Frauen gesprochen", sagt Simnack. Sie bitte um Verständnis für die Wohnungslosen, die oft durch persönliche Schicksalsschläge, Verlust des Arbeitsplatzes und schließlich der Wohnung auf der Straße gelandet seien. "Es gibt ja auch immer weniger Wohnraum in Frankfurt", meint ein IB-Mitarbeiter. Viele seien noch dazu alkoholkrank, hätten psychische Probleme. Melden Frankfurter einen wohnungslosen Menschen der Polizei, bringen ihn die Beamten nach "Seefichten". Stark Alkoholisierte kommen für eine Nacht in den Ausnüchterungsraum, in dem außer einem Bett und abwaschbaren Fliesen nichts drin steht.

Die 33 Menschen ohne Obdach werden alltagsbegleitend von städtischen Sozialarbeitern unterstützt – etwa bei Behördengängen, Arztbesuchen oder zur Therapie ins Klinikum. Ansonsten versorgen sich die Bewohner selbst. "Hier kann jeder kommen und gehen, wann er will", sagt Wittchen. Die Erwachsenen sollen "selbständig motiviert und in der Lage sein, an ihrer Situation etwas zu verändern". Dennoch sei die Alternative für einige nur die Straße, weshalb manche bereits seit vier Jahren hier wohnen.

"Seefichten" sei kein Gefängnis, auch wenn die Einzäunung und der Wachdienst diesen Eindruck erzeugen können – aufs Gelände kommen Besucher nur mit einem speziellen Ausweis des Pförtners. "Wir müssen uns als IB-Einrichtung an das Sicherheitskonzept halten", begründet Meyer die Maßnahmen. Wegen dem sogenannten "Gewaltschutzkonzept" wurde beispielsweise eine reine Frauen-Etage im Haus 1 eingerichtet, um weiblichen Bewohnern mit ihren Kindern eine Rückzugsmöglichkeit und Schutz zu bieten.

Das Treppenhaus putzt ein junger Mann aus Afrika. "Wer möchte, kann hier im Haus gemeinnützige Arbeit für 80 Cent pro Stunde absolvieren", erklärt Simnack. An drei Wochentagen gibt es Sprechstunden mit Sozialarbeitern und jeden Monat werden Veranstaltungen angeboten – wie "Frühjahrsputz", Osterbrunch oder ein Hoffest im Juni.

Wo momentan noch in den meisten der 12 Quadratmeter-Zimmer Teppichboden liegt, wird nun nach und nach pflegeleichteres PVC verlegt. Bereits saniert wurden die nach Geschlechtern getrennten Sanitäranlagen. Da in der Unterkunft mit 192 Plätzen derzeit nur 77 geflüchteten Bewohnern (16. Januar) leben, haben viele ein Einzelzimmer, wie Jasin. Zu Hochzeiten mussten sich vier Leute einen Raum teilen.

"Wir sind nicht dafür verantwortlich, was außerhalb der Unterkunft passiert", betont Antje Simnack. Dennoch: "Sprechen Sie mit uns", sagt sie an die Nachbarschaft gerichtet. Sie sei bei auftretenden Problemen mit Bewohnern außerhalb der Unterkunft immer ansprechbar. Nur bei bei Straftaten sei die Polizei und bei Ordnungswidrigkeiten die Stadt zuständig.