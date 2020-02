Frank Groneberg

Müllrose Das Urteil des Frankfurter Amtsgerichtes gegen den Schlaubetaler Amtsdirektor Matthias Vogel wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hatte noch in der Verhandlung erklärt, auf das Einlegen von Rechtsmitteln zu verzichten. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hatte aber gesagt: "Ich gebe jetzt keine Erklärung ab." Und das heißt: Die Staatsanwaltschaft prüft jetzt, ob sie Rechtsmittel einlegt. Eine Woche ab Urteilsverkündung hat sie dafür Zeit, eine Revision des Urteils zu beantragen oder Berufung einzulegen. Im Falle einer Berufung würde das Verfahren noch einmal aufgerollt und neu verhandelt.

Wie berichtet, ist Matthias Vogel am Mittwoch vom Amtsgericht wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in drei Fällen zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen je 100 Euro, also insgesamt 15 000 Euro, verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte zweimal einen Monat und einmal zwei Monate – also insgesamt vier Monate – Freiheitsentzug, die zur Bewährung ausgesetzt werden könnten, beantragt. Denn der Amtsdirektor stand nicht erstmals, sondern bereits zum dritten Mal wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor Gericht. Und ist zum dritten Mal dafür bestraft worden. Er ist bereits seit dem Jahr 2016 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es könnte durchaus sein, dass das aktuelle Strafverfahren für ihn noch nicht beendet ist.

Elf Monate wegen Untreue

Während der Verhandlung am Amtsgericht war bekannt geworden, dass Mat­thias Vogel außerdem wegen Untreue vorbestraft ist – so ist es im Bundeszentralregister festgehalten. Ein Gericht in Nordrhein-Westfalen hatte ihn im Juni 2007 wegen Untreue zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt. Die Richterin hat das am Mittwoch in ihrer Urteilsbegründung wie folgt kommentiert: "Ich als Mensch finde es verwerflich, dass jemand mit diesen Vorstrafen Amtsdirektor sein kann, mit diesem polizeilichen Führungszeugnis."

Zu den Zuhörern im Gerichtssaal, die diese Vorstrafe mit Erstaunen zur Kenntnis nahmen, gehörte auch Detlef Meine. Er war 2016/2017, als im Amt Schlaubetal ein neuer Amtsdirektor gesucht und im Frühjahr 2017 eingestellt wurde, Vorsitzender des Amtsausschusses und damit direkt am Auswahlverfahren beteiligt. "Von der Vorstrafe wegen Untreue wussten wir nichts", versichert er, "im polizeilichen Führungszeugnis, das er wie alle anderen Bewerber auch vorlegen musste, stand davon nichts. Das Führungszeugnis war sauber."

Ein Widerspruch? Nein. Denn nicht alle Strafen, die im Bundeszentralregister erfasst sind, sind auch im polizeilichen Führungszeugnis aufgeführt. Weil bestimmte Strafen nach bestimmten Zeiten erlassen werden. Matthias Vogel war zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt worden. Bei Strafen von mehr als drei Monaten und nicht mehr als einem Jahr Freiheitsentzug wird, wenn diese zur Bewährung ausgesetzt wurden und es keine weiteren Freiheitsstrafen gibt, diese nach drei Jahren erlassen und taucht dann auch nicht mehr im polizeilichen Führungszeugnis auf. Matthias Vogel war im Juni 2007 verurteilt worden, hatte sich danach nichts zuschulden kommen lassen, die Strafe wurde daher im August 2010 erlassen.

Auch von der ersten Verurteilung Vogels wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in vier Fällen, Fahrens ohne Pflichtversicherung und Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe durch das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hatte der Amtsausschuss keine Kenntnis. Sie tauchte im polizeilichen Führungszeugnis erst gar nicht auf, denn: Das Gericht hatte eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen verhängt – Geldstrafen werden im Führungszeugnis aber erst ab 90 Tagessätzen aufgeführt. Am 9. Januar 2017 wurde Matthias Vogel in Berlin verurteilt – einen Tag später wählte der Amtsausschuss ihn zum neuen Amtsdirektor.

Bleibt die Frage: Warum wurde Matthias Vogel zu seinem Amtsantritt ein Dienstwagen gestellt, obwohl er gar keine Fahr­erlaubnis hatte? "Wir wussten doch gar nicht, dass er keine Fahr­erlaubnis hat", sagt Detlef Meine. "Herr Vogel kam vom ersten Tag an mit dem Auto, er ist auch zu den Vorstellungsgesprächen immer mit dem Auto gekommen. Für uns gab es also gar keine Veranlassung, ihn danach zu fragen, ob er überhaupt einen Führerschein hat." Detlef Meine war in seiner Amtszeit als Amtsdirektor selbst den Führerschein losgeworden – 2001, wegen Alkohols am Steuer. Und wenig später war er wegen fahrlässigen Fahrens ohne Führerschein angeklagt, weil er mit einem zum Mofa umgebauten Moped unterwegs war, und dafür vom Amtsgericht Eisenhüttenstadt verwarnt worden.

Kommende Woche befasst sich der Schlaubetaler Amtsausschuss mit dem Fall Matthias Vogel.