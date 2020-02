Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Das Dentallabor Birkholz&Mohns in der Lehnitzstraße wurde für den deutschen Mittelstandspreis nominiert. Der jährlich in vier Bereichen vergebene Preis wird von der Oskar-Patzelt-Stiftung zur Förderung unternehmerischer Verantwortung verliehen. "Wir freuen uns darüber", sagt Florian Birkholz, der aber auch eingestand, nach der Nominierung für den Zukunftspreis, bei dem das Labor leer ausging, keine großen Erwartungen zu haben. Immerhin stehen allein aus Brandenburg 63 Unternehmen auf der Nominierungsliste, darunter auch die Unternehmen Domino aus Birkenwerder und Energieinsel aus Vehlefanz. Die Nominierten kommen in eine Vorauswahl. Der Preis wird am 29. August in Dresden überreicht.

Das Dentallabor gilt als sehr innovativ. "Bei der Digitalisierung sind wir Vorreiter", sagt Florian Birkholz. Vorbildlich ist auch die Ausbildung bei Birkholz&Mohns, bei der die Digitalisierung ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Außerdem absolviere jeder Azubi ein Auslandspraktikum. Ende Februar endet die Ausbildung von Sophie Runge, die im März 2019 von der Handwerkskammer Potsdam als "Azubi des Monats" ausgezeichnet wurde. Insgesamt beschäftigt das Labor derzeit drei Auszubildende. Im zwölfköpfigen Team ist das eine Besonderheit. In ganz Brandenburg gebe es pro Jahrgang 24 Auszubildende, sagt Florian Birkholz.