Annette Herold, Manja Wilde und Bernhard Schwiete

Fürstenwalde (MOZ) Nicht jeder Mensch hat in seiner letzten Sekunde noch einmal das kurze Glück, die Hand seiner Liebsten halten zu dürfen. Es gibt auch jene, die für sich alleine sind, wenn sie die Augen für immer schließen. Dann muss der Leichnam beigesetzt werden – und immer wieder passiert es, dass sich auch dafür kein Angehöriger findet. In diesen Fällen kommen die Behörden ins Spiel: Das für den Sterbeort zuständige Ordnungsamt muss sich kümmern. Es kommt zur sogenannten Bestattung von Amts wegen.

24 Fälle in Bad Saarow

Im Amt Scharmützelsee, wo es im vergangenen Jahr 711 Sterbefälle gab – wegen des Bad Saarower Klinikums ist diese Zahl dort vergleichsweise hoch – musste das Ordnungsamt 24 Mal handeln. Das entspricht einer Quote von 3,4 Prozent aller Toten. Die Behörde ist am Zuge, wenn Angehörige als sogenannte bestattungspflichtige Personen nicht vorhanden sind, vom Amt nicht ermittelt werden können und auch niemand sonst sich innerhalb der vorgegebenen Frist um die Beisetzung kümmert. Geregelt ist dies im Paragraf 20 des Brandenburgischen Bestattungsgesetz.

Auch bei Bestattungen von Amts wegen wird indes der Wunsch des Toten berücksichtigt, sofern er bekannt ist. "Die Art und der Ort der Bestattung richten sich nach dem Willen der verstorbenen Person", teilt das Ordnungs- und Sozialamt des Amtes Scharmützelsee mit. Andernfalls werde die ortsübliche Bestattungsart gewählt. Am Scharmützelsee kommt die Asche des Toten dann in eine Urnenreihengrabstätte.

Die Kosten werden laut der Auskunft aus Bad Saarow von den zu beauftragenden Bestattungshäusern berechnet. Je Sterbefall seien das in den vergangenen Jahren im Schnitt etwa 1600 Euro gewesen.

1600 bis 1800 Euro

1600 bis 1800 Euro – diese Summe nennt auch Fürstenwaldes Ordnungsamtsleiter Christoph Malcher für Bestattungen von Amts wegen. Einen speziellen Vertrag mit einem Bestattungshaus habe die Stadt für solche Fälle nicht geschlossen, ergänzt er. Denn meist werde zunächst die Polizei gerufen, die einen Vertragsbestatter habe.

"In den 1990er Jahren hatten wir vielleicht ein, zwei Fälle pro Jahr", erinnert sich Christoph Malcher. Mittlerweile hat sich die Zahl auf zehn bis zwölf Personen jährlich eingepegelt. 2019 waren es sogar 19. Der Aufwand, um Angehörige zu ermitteln, ist dabei ganz unterschiedlich. "Manchmal brauchen wir nur in unser Standesamt zu gehen, um Kinder oder andere Angehörige ausfindig zu machen", weiß er. "Manchmal hat die Polizei schon recherchiert und kann helfen." Aber es gebe auch Fälle, bei denen es Jahre dauere, bis Kinder, Geschwister oder andere Angehörige gefunden werden.

Bis es soweit ist, zahlt das Amt die Rechnung. In den Jahren 2018 und 2019 beliefen sich die Bestattungskosten in Fürstenwalde auf insgesamt rund 38 400 Euro. Rund 25 000 Euro forderte die Stadt per Leistungsbescheid zurück. "Aber oft bleibt die Stadt auf einem Großteil des Geldes sitzen." In diesem Jahr gab es in Fürstenwalde bislang einen Fall, bei dem die Ermittlungen zu den Angehörigen eingeleitet und der Bestattungspflichtige zur Bestattung aufgefordert wurde. Können sozial schwache Menschen das Geld nicht aufbringen, helfe der Landkreis, sagt Malcher.

In der Gemeinde Woltersdorf, deren Friedhof in kirchlicher Hand ist, gibt es nach den Worten von Pfarrer Matthias Trodler kaum Sozialbegräbnisse. "Vielleicht fünf im Jahr" seien es, berichtet er. Es würden auch so gut wie keine Menschen von Amts wegen in Woltersdorf bestattet, die nicht in der Schleusengemeinde zu Hause sind, Menschen etwa, die im örtlichen Krankenhaus gestorben sind. Der Pfarrer führt das nicht zuletzt darauf zurück, dass die Woltersdorfer Friedhofsgebühren etwas höher liegen als zum Beispiel im benachbarten Rüdersdorf.