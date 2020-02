Info

Am 15. Landeswettbewerb "Landwirtschaft und ländlicher Raum", gerichtet an die 5. Klassen der Brandenburger Schulen, nahmen insgesamt 167 Klassen mit 3.419 Schülern teil. In den Lostopf kamen 114 Klassen, die mindestens 18 richtige Antworten hatten. Der 1. Preis, eine Klassenfahrt ins MAFZ Paaren im Glien, ging an die Klasse 5M derJohann-Wolfgang-von-Goethe-Schule in Eberswalde. Der 2. Preis, eine eintägige Exkursion in einen Landwirtschaftsbetrieb, ging an die Klasse 5a der Grundschule "Am Stienitzsee" in Rüdersdorf. Der 3. Preis, Lernmaterial für die gesamte Klasse, ging an die Klasse 5b der Goethe-Grundschule in Hohenleipisch-Plessa. Die Gewinner des vierten bis zehnten Preises können sich auf ein Klassenfrühstück freuen. Dies sind die Klasse 5 der WIR-Grundschule in Brandenburg/Havel, die Klasse 5a der Lutki Grundschule in Cottbus, die Klasse 5 der Lindengrundschule Missen in Vetschau, die Klasse 5a der Grundschule am Mellensee, die Klasse 5a der Astrid-Lindgren-Schule in Schwedt/ Oder, die Klasse 5a der Zeebr@-Grundschule in Brieselang und die Klasse 5a der Theodor-Fontane-Schule Menz in Stechlin.