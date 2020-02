Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) Wir haben richtig viel Glück", sagte Nina Kawaletz-Gläntz am Freitagmittag. Der Winter und somit der Frost haben die Region bisher verschont. Entsprechend zügig geht es ohne Pausen an ihrem neuen Therapiezentrum voran. Am 7. November war für das Gebäude an der Ecke Bahnhofstraße und Berliner Allee der Grundstein gelegt worden. Der Rohbau samt Dachstuhl ist seit einigen Tagen fertig. Zum gestrigen Richtfest war für die ersten Besucher auch schon an den grauen, noch unverputzten Wänden per Zettel markiert, was sie künftig in welchem Raum finden werden.

Vom Mieter zum Eigentümer

Etwa 500 Quadratmeter Fläche stehen Nina Kawaletz-Gläntz und ihren Kollegen dort künftig zur Verfügung. An ihrem bisherigen Sitz an der Plantage haben sie nur etwas mehr als die Hälfte Platz. Seit dem 1. Juli 2017 werden dort unter anderem Physio- sowie Ergotherapie und Wellnessbehandlungen angeboten. Das Unternehmen ist an seinem aktuellen Standort am Stadtrand aber nur Mieter. Das wollte Nina Kawaletz-Gläntz ändern und etwas eigenes aufbauen. Dieser Schritt habe ihr mehr als eine schlaflose Nacht bereitet, verriet sie gestern: "Ich schaffe das auch nur, weil mich meine Familie, meine Freunde und meine Kollegen dabei so wunderbar unterstützen." Da sie etwas Höhenangst hat, war es dann ihr Lebensgefährte Manuel Jaffke, der am Freitag vor den Augen sämtlicher Gäste beim Richtfest entsprechend der Tradition den letzten Nagel in den Dachstuhl schlagen musste.

Die Kommune hat geholfen

Hilfe zur Verwirklichung dieses Projekts kam aber auch aus der Gemeinde. Weil Genehmigungen für den Neubau auf sich warten ließen, hätten sich Bürgermeister Mathias Perschall (SPD) und Ortsvorsteher Jürgen Sternbeck (CDU) beim Landkreis für das Vorhaben eingesetzt.

Wenn alles gut weiter gut voran geht, soll das Therapiezentrum im Juni eröffnet werden. Bis dahin laufen die Behandlungen und Angebote am bisherigen Standort weiter. "Vielleicht schließen wir für den Umzug mal eine Woche. Sonst ist immer offen", betonte Nina Kawaletz-Gläntz. Zu Behandlungen sowie zu Pilates, Hot-Stone- oder Baby-Massage, Zumba und anderen Angeboten kämen die Klienten nicht nur aus Fehrbellin, sondern aus der gesamten Region.

Ortsvorsteher Jürgen Sternbeck freut sich jedenfalls, dass auf dieser Fläche mitten in der Stadt nun endlich etwas passiert und damit der Startschuss für eine weitere Entwicklung gegeben ist. "Vielleicht wollen jetzt noch mehr Leute hier bauen", hofft er auf viele Nachahmer. Vor drei Jahren war in den Gremien der Gemeinde das erste Mal über die Entwicklung des so genannten Bahnhofsquartiers beraten worden. Damals lagen auf dem Areal noch um die 9 000 alte Bahnschwellen, die vom Abriss der alten Bahntrasse in Richtung Paulinenaue übrig geblieben waren. Die Neuruppiner Prima Gruppe möchte dort ein Wohngebiet mit Einfamilienhäusern und altersgerechten Appartements entwickeln.